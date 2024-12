Tisane dimagranti post Capodanno, con queste miscele perdi tutti i chili extra | Ne basta una al giorno

La dieta durante le vacanze di Natale e Capodanno è assolutamente bandita. Ma alla fine le feste passano e i KG restano.

Inutile negarlo, i cibi delle feste sono un’adorabile tentazione per tutti. Antipasti golosi, primi sontuosi, carne e pesce di tutti i tipi sono sulle vostre tavole ammiccanti e non si può dire di no.

L’Italia è famosa anche per i suoi dolci, panettoni e pandori di ogni tipo, torroni, cioccolato e dolci tipici che variano di regione in regione che sono veramente una delizia per il palato.

Il piacere di condividere la tavola è qualcosa che non dovete negarvi, perché l’occasione delle festività permette di stare con i propri affetti, senza fretta e di vivere con le persone che amate di più attimi personali di grande gioia.

Anche se si vive nell’era in cui è meglio apparire che essere, non preoccupatevi se mettete qualche chilo in più.

Stile di vita sano

Quello che conta veramente nella vita anche se si ha qualche chiletto in più, è condurre uno stile di vita sano. Cercare di evitare cibi troppo processati e fare un minimo di movimento.

Non vi si chiedono grossi sacrifici, dovete solo fare in modo di curare l’alimentazione e se si ha qualche chilo in più pazienza.

Le tisane possono aiutarvi molto dopo le feste

Non esiste una formula magica per dimagrire, risolvere i problemi di stomaco o intestinali causati dal plus di cibo dopo le festività. Tuttavia avere la buona abitudine di bere una calda tisana, oltre ad aiutarvi ad assumere più liquidi che serve ad eliminare le tossine, può dare un boost al vostro stomaco. In commercio esistono varietà di tisane di tutti i tipi, non occorre che siate degli esperti di erbologia come in Harry Potter per scegliere la tisana giusta, ma lasciatevi dare qualche feed.

Le migliori tisane sono quelle che incidono in modo decisivo sul vostro organismo, favorendo la diuresi, eliminando le tossine, attivando il metabolismo, in modo del tutto naturale. Le tisane dimagranti non sono quelle che contengono senna che è un lassativo, ma esclusivamente ingredienti naturali, nel massimo rispetto del vostro benessere. Una tisana dalle proprietà digestive, perfetta dopo ogni pasto è quella al limone e zenzero. Gli ingredienti per drenare e ridurre il gonfiore sono la Spirea, che regolarizza la funzionalità delle vie urinarie il Frassino e la Betulla, efficace per depurare l’organismo. Pilosella e Coriandolo, utili per favorire la digestione, la motilità gastrica e l’eliminazione dei gas.