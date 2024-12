Messaggi spiati con un’app, se aguzzi l’occhio te ne accorgi subito: leggono tutte le tue chat

I cellulari non sono uno strumento sicuro ormai dovreste saperlo ed è necessario correre ai ripari, perché sanno tutto di voi.

Lo smartphone non è uno strumento sicuro. La genesi dei moderni cellulari è sicuramente la massima efficienza, tuttavia il bisogno di creare qualcosa di altamente performante a livello tecnologico ha sicuramente dei bug.

Probabilmente, se ci pensate, tutti gli elettrodomestici di ultima generazione sono sicuramente stati innalzati a livelli tecnologici incredibili. Purtroppo allo stesso tempo sono diventati più fragili.

Qualcosa per ora ancora non riesce a rendere la tecnologia di ultima generazione ai livelli dei romanzi fantascientifici futuristici dove tutto è robotico.

Se ci pensate, anche nei migliori racconti sci-fi, un elemento classico è che la tecnologia, sebbene avanzata e incredibile, può sempre essere aggirata.

La spia nelle vostre tasche

Ovviamente è necessario comprendere il contesto sociale in cui si vive. Il telefono cellulare è uno strumento importante, con app di tutti i tipi che possono permettere di agevolare la quotidianità sotto molti punti di vista.

La rete tuttavia, non è un mondo semplice i dati del telefono possono essere carpiti, la vostra privacy è molto esposta e se ci pensate questa è potenzialmente una problematica assai grave.

Spiare un cellulare non è assolutamente difficile

Se vi chiedete se è possibile spiare da remoto un altro telefono, la risposta è affermativa. Quello che dovete sapere è che è illegale. Non potete carpire messaggi o cronologia da un telefono di un’altra persona. Legalmente è lo stesso reato di chi apre la posta cartacea altrui. Tuttavia l’eccezione esiste. Se vostro figlio o figlia minorenne ha uno smartphone ci sono delle app che permettono un controllo e non è illegale. Questo perché si è nella sfera grigia del tutore che si deve occupare di una persona minore di età. I tempi sono cambiati, ma è necessario svolgere il dovere di sorveglianza nei confronti di coloro che non hanno ancora legalmente l’autonomia giuridica.

Esistono diversi metodi efficaci per leggere i messaggi di un altro cellulare. La principale è l’app mSpy che possiede funzionalità avanzate per il monitoraggio, tra cui la capacità di visualizzare video e immagini condivise, monitorare parole chiave sensibili, bloccare siti porno e registrare l’attività dello schermo, oltre a ricevere SMS di un altro numero. L’installazione dell’app richiede pochi minuti e una volta configurata, rimane invisibile sul telefono bersaglio, garantendo un monitoraggio discreto e senza interruzioni.