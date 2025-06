SUPERMERCATO – Solo i ricchi fanno così: col trucchetto della cambusa metti da parte 2 stipendi all’anno | Mezza spesa è gratis

C’è un metodo infallibile per risparmiare sulla spesa di ogni giorno e mettere da parte un bel gruzzoletto

Il costo della spesa alimentare è aumentato sensibilmente negli ultimi anni e, secondo gli esperti, non accenna a diminuire. Sebbene non sia possibile fare molto per arrestare l’aumento dei prezzi di beni essenziali come le uova o il latte, esistono strategie semplici e intelligenti per contenere i costi senza dover rinunciare ai propri cibi preferiti.

Secondo Rob Bertman, esperto di bilancio familiare, il primo passo per risparmiare è essere consapevoli delle proprie abitudini di spesa. Molte persone fissano un budget alimentare senza sapere quanto spendono realmente. Rivedere ricevute e spese precedenti può aiutare a definire un punto di partenza realistico. Da lì, è possibile apportare piccole modifiche che, nel tempo, portano a risultati concreti.

Uno degli errori più comuni è acquistare alimenti con l’intenzione di cucinarli, salvo poi lasciarli scadere nel frigorifero. La soluzione è pianificare i pasti settimanali, tenendo però conto della propria routine quotidiana. Un piano troppo ambizioso può portare alla tentazione di ordinare cibo d’asporto. È quindi importante valutare anche il tempo e l’energia a disposizione per cucinare.

Tiffany Doerr Guerzon, autrice del libro Save Money on Groceries Without Losing Your Mind, consiglia di ispezionare frigorifero, freezer e dispensa prima di uscire a fare la spesa. Questo semplice gesto aiuta a evitare acquisti doppi e a ridurre gli sprechi. Inoltre, sfidare sé stessi a cucinare solo con ciò che si ha in casa per qualche giorno può rivelare sorprese utili e contribuire al risparmio.

Mangiare meno carne conviene

Ridurre il consumo di carne non è solo una scelta salutare, ma anche economica. Usare quantità leggermente inferiori rispetto alle dosi abituali può fare una grande differenza. Ad esempio, cucinare con 750 grammi di carne invece che un chilo permette di accumulare piccole porzioni extra che, nel tempo, possono bastare per un pasto gratuito.

La frutta fresca spesso si deteriora prima di essere consumata. Un’alternativa conveniente è acquistarla surgelata. Sebbene la consistenza possa cambiare leggermente, il sapore resta ottimo, specialmente per frullati, dolci o per arricchire la colazione. Anche le verdure surgelate, se non lavorate o condite, rappresentano un’opzione economica e duratura.

Comprare spezie e alimenti secchi sfusi

Le spezie vendute in barattolini sono tra i prodotti più costosi al supermercato. Acquistarle sfuse permette di risparmiare notevolmente. Guerzon racconta di aver ricaricato un barattolo di basilico da 6,50 dollari spendendo meno di 50 centesimi. Questa strategia può essere applicata anche a riso, pasta, avena e altri prodotti secchi di uso quotidiano. I supermercati sfruttano la tendenza delle persone a scegliere i prodotti posizionati all’altezza degli occhi, collocando proprio lì gli articoli più costosi.

Scansionare gli scaffali inferiori o superiori può portare a scoprire alternative più economiche dello stesso prodotto. Basta un’occhiata in più per risparmiare cifre significative nel lungo periodo. Risparmiare sulla spesa non significa rinunciare alla qualità o alla varietà. Si tratta piuttosto di cambiare approccio: essere più consapevoli, pianificare in modo realistico e osservare meglio ciò che si ha già a disposizione. Con questi accorgimenti, ogni visita al supermercato può diventare un’opportunità per spendere meno e vivere meglio.