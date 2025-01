Supermercato, con questa tecnica criminale paghi il 20% in più in cassa | Non te ne accorgi fintanto che ti presentano il conto

Se fai la spesa al supermercato e usi il carrello per riporre gli acquisti fai attenzione a questo aspetto che ti fa spendere di più

Risparmiare sulla spesa è possibile adottando un approccio basato sulla semplicità e sulla pianificazione. Le ricette con pochi ingredienti non solo sono economiche, ma permettono anche di ottimizzare l’uso dei prodotti acquistati. Pianificare i pasti settimanali in anticipo è un altro metodo efficace per evitare sprechi e mantenere il budget sotto controllo. Con una lista della spesa precisa, si possono creare menù gustosi utilizzando ingredienti comuni e versatili, senza la necessità di acquistare prodotti costosi o superflui.

Un’altra strategia per risparmiare è ridurre il consumo di carne almeno una volta a settimana, approfittando dell’opportunità per esplorare piatti vegetariani o vegani. Una dieta a base di verdure, legumi e cereali non solo è salutare, ma può essere estremamente economica. Con una spesa settimanale contenuta, è possibile preparare piatti nutrienti e vari, sfruttando ingredienti come riso, fagioli, tofu e avena. L’acquisto di prodotti di stagione e in grandi quantità consente di ottenere ulteriori risparmi, garantendo allo stesso tempo pasti equilibrati e saporiti.

Mentre fai la spesa, è fondamentale prestare attenzione ai dettagli per non sforare il budget. Controllare i prezzi al peso anziché limitarsi al costo totale di un prodotto permette di individuare le opzioni più economiche. Inoltre, scegliere carrelli più piccoli o portare i prodotti a mano aiuta a evitare acquisti impulsivi. Anche pagare in contanti piuttosto che con la carta può essere utile per rispettare i limiti di spesa prefissati, impedendo di cedere alla tentazione di aggiungere articoli non necessari. Questi piccoli accorgimenti possono fare una grande differenza sul lungo periodo.

Infine, monitorare le spese è essenziale per mantenere il controllo del budget. Utilizzare un’app finanziaria o un semplice foglio Excel consente di registrare ogni acquisto e di analizzare i propri consumi. Visitare diversi supermercati per confrontare i prezzi e approfittare delle offerte speciali è un’altra tattica efficace. È importante anche evitare di fare la spesa a stomaco vuoto, poiché questo porta spesso ad acquisti d’impulso di prodotti costosi o non necessari. Con un po’ di attenzione e organizzazione, è possibile gestire il proprio budget alimentare in modo intelligente e sostenibile.

Il tipo di carrello utilizzato influisce sul conto finale della tua spesa

Fare la spesa al supermercato sta diventando una vera e propria sfida per molte famiglie. Con l’aumento dei prezzi, risparmiare è diventato un obiettivo fondamentale, ma spesso sembra quasi impossibile. Nonostante si cerchino offerte e si acquisti solo ciò che serve, il conto finale continua a sorprendere. Uno studio recente, però, ha svelato un dettaglio inaspettato che potrebbe influenzare le nostre abitudini di acquisto: il tipo di carrello che utilizziamo.

Secondo una ricerca condotta dalla ‘Bayes Business School della City University of London’, la configurazione del carrello potrebbe farci spendere fino al 25% in più. In particolare, i carrelli dotati di maniglie laterali, anziché la tradizionale barra orizzontale, stimolano i muscoli bicipiti, che sono associati al movimento di tirare gli oggetti verso di sé. Questo cambiamento fisico incoraggia i clienti a riempire maggiormente il carrello rispetto ai carrelli tradizionali, che richiedono l’utilizzo dei tricipiti per spingere, un movimento meno intuitivo per l’acquisto impulsivo.

Un studio dimostra che chi usa questi carrelli spende più di chi usa quelli tradizionali

I test condotti nello studio hanno evidenziato una differenza significativa tra i due tipi di carrelli. I clienti che utilizzavano carrelli tradizionali hanno speso in media 26 euro, mentre quelli che hanno fatto la spesa con carrelli dotati di maniglie laterali hanno speso circa 8,25 euro in più. Questa scoperta sottolinea come il design ergonomico del carrello possa influenzare le decisioni di acquisto, portando i consumatori a riempire il carrello in modo meno razionale e più emotivo.

Per affrontare questa sfida e risparmiare, è utile adottare alcuni trucchi durante la spesa. Pianificare una lista precisa prima di uscire di casa, preferire i cestini ai carrelli grandi sono strategie efficaci per limitare le spese. Essere consapevoli di come anche piccoli dettagli, come il tipo di carrello, possano influenzare le nostre abitudini è fondamentale per mantenere il controllo sul budget familiare e resistere alle tentazioni del marketing.