Servizio sanitario nazionale, se presenti questo codice ti danno l’esenzione totale | All’ASL serve solo l’autocertificazione

In Italia è possibile avere l’esenzione al pagamento di alcune prestazioni sanitarie e farmaci, scopri se hai i requisiti

L’esenzione E01 rappresenta un’importante agevolazione prevista a livello nazionale per il pagamento del ticket sanitario, ed è destinata a specifiche categorie di cittadini in base a criteri di età e reddito. In particolare, l’esenzione si applica ai cittadini di età inferiore a 6 anni e a quelli superiori a 65 anni, a condizione che facciano parte di un nucleo familiare il cui reddito annuo complessivo non superi i 36.151,98 euro. Il concetto di nucleo familiare, ai fini dell’ISEE e quindi anche per l’accesso a questa agevolazione, include l’insieme degli adulti e dei bambini che convivono nella stessa abitazione e che sono legati da rapporti di matrimonio, parentela, affinità, tutela o adozione.

È importante evidenziare che anche i coniugi, pur avendo residenze differenti, rientrano nella definizione se non risultano separati o divorziati, mentre i figli maggiorenni che siano a carico IRPEF – ovvero con un reddito annuo inferiore a determinati limiti, o se minori di 24 anni con reddito contenuto – vengono considerati a carico e quindi inclusi nel calcolo. Grazie a tali parametri, l’esenzione E01 consente di alleggerire il peso economico sui nuclei familiari a basso reddito, garantendo l’accesso alle prestazioni sanitarie essenziali senza l’onere del ticket sanitario.

Con l’esenzione E01, gli assistiti hanno diritto a non pagare il ticket sanitario per una vasta gamma di prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. In particolare, l’esenzione copre le prestazioni di diagnostica strumentale, gli esami di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali che risultino necessarie ed appropriate in base alla condizione di salute del paziente. Questa agevolazione assume un’importanza fondamentale in quanto permette ai beneficiari di accedere a servizi sanitari essenziali senza dover sostenere costi aggiuntivi, garantendo così una maggiore equità nell’accesso alle cure.

Tuttavia, va precisato che l’esenzione E01 non copre l’assistenza farmaceutica, la quale continua ad essere a carico del cittadino, e che le prestazioni escluse sono comunque soggette a specifiche normative regionali o ad ulteriori requisiti stabiliti a livello nazionale. In questo modo, il sistema intende bilanciare il supporto economico offerto ai nuclei a basso reddito con la necessità di contenere i costi complessivi del servizio sanitario.

Procedura di richiesta e modalità di rinnovo

La procedura per ottenere l’esenzione E01 è ben definita e si articola in più fasi. Ogni anno, a partire dal 1° aprile, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) certifica gli aventi diritto, iscrivendoli in una lista fornita dall’Anagrafe tributaria. Una volta effettuata questa verifica, il codice di esenzione E01 viene trascritto sulla ricetta medica dal proprio medico curante, previa conferma della posizione del paziente nella lista ufficiale. Questo meccanismo garantisce un controllo incrociato tra le informazioni fiscali e quelle sanitarie, assicurando che l’agevolazione venga riconosciuta solo a chi effettivamente ne ha diritto.

In alternativa, qualora il cittadino non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi – come nel caso di pensionati al minimo, pensionati sociali o disoccupati – è possibile recarsi presso la ASL di residenza per presentare un’autocertificazione. Tale autocertificazione permette di dichiarare, sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti necessari per beneficiare dell’esenzione, anche nel caso in cui il nominativo non compaia nella lista ufficiale fornita dal MEF.

L’esenzione ha validità un anno e poi va rinnovata

Una volta completata la procedura di richiesta e ottenuta la conferma dei requisiti, l’esenzione E01 ha validità per un anno, precisamente dal 1° aprile fino al 31 marzo del successivo anno. Questo significa che, a condizione che permangano le condizioni di reddito e di età, l’agevolazione si rinnova automaticamente ogni anno senza ulteriori adempimenti. Tuttavia, se le condizioni economiche del nucleo familiare dovessero variare, è obbligatorio comunicarlo tempestivamente alla propria

Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL), per evitare eventuali errori nella gestione della prestazione o indebiti benefici.

Inoltre, per coloro che richiedono l’esenzione tramite autocertificazione, è necessario compilare e firmare il modulo predisposto dall’AUSL, dichiarando in maniera veritiera il possesso dei requisiti richiesti. Solo a seguito di un esito positivo e di una verifica accurata da parte degli operatori sanitari, il cittadino potrà usufruire pienamente dell’esenzione E01, contribuendo così a un sistema sanitario più equo e accessibile per tutti.