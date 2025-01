Sconti post natalizi: per trovare i prezzi migliori usa questo trucco | Se li cerchi su Google non li trovi

Sei alla ricerca dell’offerta perfetta? Altro che Google, la soluzione migliore sarà proprio questa. Risparmierai centinaia di euro.

Gennaio è il mese dei nuovi inizi, dei buoni propositi, delle nuove esperienze e anche degli sconti pazzeschi. Se anche tu stavi approfittando di questo periodo per acquistare il tuo prodotto desiderato, forse dovresti continuare a leggere questo articolo.

Questo perché non dovrai più utilizzare Google per cercare lo sconto perfetto, ma piuttosto questa soluzione a portata di un click.

Gli sconti di gennaio sono sicuramente tra i più attesi dell’anno. I negozi fisici e online propongono ai clienti prodotti ad un prezzo limitato. In questo periodo post natalizio possiamo concederci uno sfizio e autoregalarci qualcosa che sognavamo da tempo. Se anche tu hai una wishlist in mente, ma non sai quale sito online ti possa far risparmiare più soldi, forse c’è una cosa di cui dovresti essere a conoscenza.

Soltanto in questo modo potrai trovare la soluzione ad un prezzo decisamente conveniente. Ma ecco di cosa si tratta.

La soluzione a portata di un click

Ebbene sì, la scelta migliore per trovare il prodotto ad un prezzo più basso rispetto alle centinaia di opzioni è chiedere aiuto alla tanto chiacchierata intelligenza artificiale. L’IA è stata un argomento più che discusso nel 2024 e ormai sembra accompagnarci in ogni cosa che facciamo. In molti sostengono che si tratti del futuro e, piano piano, diventerà un necessità per il mondo intero. Anche per quanto riguarda gli sconti post natalizi, sembrerebbe che l’intelligenza artificiale possa essere di grande aiuto.

Ti basterà utilizzare una piattaforma come ChatGPT e trovare quale sito online vende il tuo prodotto desiderato al prezzo più basso. Ma ecco come fare.

Come utilizzare ChatGPT per gli sconti post natalizi

Innanzitutto, dovrai accedere a ChatGPT e per farlo potrai utilizzare il sito web oppure l’applicazione (presente sia su Android che su iOS). Dopodiché ti basterà selezionare un GPT riguardante lo shopping, come ad esempio ShoppingGPT, il quale ti garantirà un risultato più preciso. Quando inizierai la conversazione con il chatbot dovrai essere preciso e chiaro nella tua richiesta. Un esempio potrebbe essere: “Puoi dirmi quale sito online vende questo modello di scarpe ad un prezzo più conveniente rispetto alla concorrenza? Non vorrei spendere più di 100€”. Potrai inoltre chiedergli di confrontare i prezzi e scegliere in autonomia la soluzione migliore per te.

Insomma, da adesso potrai sfruttare al 100% i saldi post natalizi e trovare veramente le migliori offerte online!