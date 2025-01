Ryanair, non scegliere mai i posti in questa fila | Anche la compagnia lo ammette: non mi ci siederei mai

La compagnia low cost più famosa avverte i suoi passeggeri: svelati finalmente i posti a sedere più e meno comodi.

Sono tanti coloro che quotidianamente o periodicamente salgono su un volo Ryanair e, tra questi, molti si affidano al caso per la scelta del posto a sedere.

Se diversi anni addietro la compagnia permetteva di sedersi dove si riteneva più opportuno o si trovava un posto libero, nel tempo queste regole sono cambiate.

Ad oggi, è Ryanair a decidere dove i passeggeri possono accomodarsi a meno che non sia loro ad acquistare il proprio posto a sedere.

Più di qualcuno, infatti, ha una preferenza e non esita ad aggiungere qualche euro in più al biglietto pur di viaggiare in comodità.

Ryanair, quali sono i posti migliori

Le preferenze sui posti a sedere variano a seconda dei passeggeri ma, il più delle volte, chi vola a bordo di Ryanair è alla ricerca di più spazio, maggiore comodità e vicinanza all’uscita. La compagnia aerea irlandese, però, ha voluto aiutare i propri clienti elencando tutte le possibili soluzioni per un volo che potrebbe trasformarsi in una magnifica esperienza.

Secondo Ryanair, i posti migliori sull’aereo sono nelle prime cinque file, mentre quelli più adatti per chi desidera avere maggiore spazio per stendere le gambe sono quelli nelle file 1 A C, 2 D F, 16 e 17, poiché si trovano vicino alle uscite di emergenza. Ryanair informa, inoltre, che i passeggeri che hanno prenotato un posto nelle file 16 e 17 possono effettuare il check-in fino a 60 giorni prima del decollo, mentre per gli amanti delle foto da condividere sui social, i migliori posti sono quelli delle file 15 e 18, situati vicino al finestrino.

Mai sedersi in questi posti dei voli Ryanair

E, se Ryanair ha voluto indirizzare i propri passeggeri verso i posti a sedere migliori, la compagnia aerea ha scelto di indicare loro anche quali sono i peggiori dove accomodarsi. Onde evitare di trasformare il viaggio in un’esperienza da dimenticare con conseguenti recensioni che potrebbero danneggiarne la reputazione, la compagnia aerea low cost sostiene che sarebbe meglio non sedere mai al posto 11A perché non ha un finestrino.

A questo vanno ad aggiungersi anche il 12A e la fila F, che potrebbero avere un finestrino disallineato o mancante. Anche i posti 1 e 33 sono considerati da evitare a causa della loro vicinanza ai bagni dove potrebbero crearsi delle file fastidiose o essere avvertiti rumori molesti.