Occhiali, con questo trucco fai da te addio ai graffi sulle lenti | Dall’ottico ti costa 200€

Occhiali, come risparmiare sul costo delle lenti - cataniaoggi.it (Foto fonte Pexels)

Vorresti poter risparmiare sugli occhiali ma, dopo poche settimane, ritrovi le lenti graffiate e inutilizzabili? Basta seguire questo trucco.

Gli occhiali sono uno degli accessori più diffusi in tutto il mondo, basti pensare che, secondo i dati statistici, solo i presbiti in Italia sono 28 milioni, mentre superano i 2 miliardi in tutto il mondo.

Divenuti ormai elemento essenziale della vita quotidiana di molti che trascorrono gran parte del tempo davanti agli schermi dei device, gli occhiali da vista prevedono una spesa non trascurabile anno dopo anno.

Il costo medio di questi accessori spazia tra i 100 e i 300 euro, senza contare le lenti, studiate appositamente dagli ottici in base alle esigenze del singolo.

E sono proprio queste ultime a raggiungere costi esorbitanti che gravano pesantemente sulle tasche dei consumatori. E cosa succede se si rigano o rovinano?

Occhiali, i costi delle lenti

La miopia è il difetto visivo più diffuso al mondo: in Italia si contano 15 milioni di persone con questa problematica e, secondo l’OMS, nel 2050 questa patologia interesserà il 50% della popolazione in tutto il mondo. La genetica, gli stili di vita attuali e la vita al chiuso contribuiscono ad accrescere questa condizione con un conseguente aumento della richiesta di occhiali con lenti specifiche.

Oltre a tale problematica, tuttavia, ve ne sono tante altre che coinvolgono gli occhi e che richiedono l’uso di occhiali con vetri studiati e realizzati appositamente. Chi ha bisogno di tali accessori correttivi, sa bene quanto il loro acquisto sia dispendioso: tra montatura e lenti, infatti, si arrivano a spendere centinaia di euro. Inoltre, proprio le lenti, sono la parte dell’occhiale più soggetta a sporcizia e graffi, molti dei quali possono andare a modificare la loro funzionalità.

Lenti degli occhiali: come proteggerle dai graffi

Prima di recarsi dall’ottico di fiducia per cambiare le lenti e arrivare a spendere altre centinaia di euro, è bene considerare alcuni rimedi o accortezze utili a prolungare la vita degli occhiali. Esiste un metodo semplice, poco costoso e accessibile a tutti, che utilizza solo due ingredienti che di solito sono presenti nella maggior parte delle case e che permette di salvaguardare le lenti.

Si tratta di un mix di aceto bianco e bicarbonato di sodio. Questi due ingredienti, spesso usati nelle pulizie domestiche, risultano utili anche nell’eliminazione del grasso e della polvere accumulati, oltre a risultare fondamentali nel ridurre segni e striature che danneggiano il vetro. Ricorrendo a questa soluzione fai da te, si arrivano a risparmiare centinaia di euro che, invece, si spenderebbero dall’ottico per il cambio delle lenti.