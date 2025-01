Risparmia 500€ all’anno con questo oggetto di uso quotidinano che ne costa a malapena 20 | Chi lo prova non torna indietro

Stai cercando anche tu una soluzione per risparmiare? In questo modo potrai metterti da parte 500€ l’anno. Ti servirà questo oggetto.

Oggigiorno si sa, la vita ha raggiunto un costo insostenibile e sono molte le persone che non riescono a mettersi un centesimo da parte. Esiste però un oggetto in particolar modo che non dovresti lasciarti scappare. Ti basteranno solamente solamente 20€ e il risparmio potrà raggiungere i 500€.

Ma di cosa si tratta? E perché potrebbe svoltarti completamente la vita? Scopriamolo subito assieme.

Il costo dell’acqua ha raggiunto un prezzo molto alto e, se anche la tua bolletta ha raggiunto una somma da urlo, forse dovresti continuare a leggere questo articolo. Sapevi che ogni anno, nella nostra nazione, vengono consumati 220 litri di acqua a testa in bottiglie di plastiche monouso? Senza saperlo stai spendendo centinaia e centinaia di euro inutilmente, perché potrebbe bastarti questo semplicissimo oggetto.

Pensa che con questa soluzione potrai dire addio agli sprechi economici e anche alle tonnellate di rifiuti. Ma ecco nel dettaglio di cosa si tratta.

L’oggetto che potrebbe svoltarti la vita

Tra le aziende che si sono interessate proprio a questa problematica troviamo BRITA, che con il suo impegno verso la sostenibilità sta cercando di cambiare il mondo. Il prodotto che non dovresti farti scappare è la caraffa in vetro da 2,5 litri, con l’aggiunta dei filtri MAXTRA Pro. Una soluzione eco-friendly che ti permetterà di risparmiare fino a 500€ ogni anno. Basti pensare che, solamente nella nostra nazione, le famiglie spendono tra i 300 e i 700€ all’anno per l’acqua in bottiglia (senza considerare i costi aggiuntivi per il trasporto e lo smaltimento).

Con questa soluzione BRITA potrai però dire addio a questo problema e gustarti in maniera completamente protetta l’acqua del rubinetto.

Tutte le caratteristiche della caraffa filtrante BRITA

La caraffa filtrante BRITA in vetro è estremamente innovativa e di design. Realizzata con il 60% di materiale riciclato, è leggera, resistente al calore e non assorbe odori o sapori. Il coperchio è invece composto da plastica 100% biologica e ogni parte può essere lavata in lavastoviglie fino a 60°C. Potrai scegliere tra due eleganti colori, grigio chiaro e azzurro e potrai così arricchire la tua cucina con un design moderno e raffinato. Il filtro MAXTRA Pro ALL-IN-1 garantisce una filtrazione quattro volte più efficace e può trattare fino a 150 litri di acqua. Come se non bastasse, grazie al pratico sistema LED Smartlight, la caraffa ti avviserà quando sarà il momento di cambiare il filtro.

Insomma, che aspetti a comprare anche tu questo prodotto? Con meno di 20€ il tuo portafoglio ti ringrazierà!