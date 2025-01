Ferro da stiro, da quando ho scoperto il trucco dell’asciugatrice non lo uso più | I panni escono già lisci e senza una piega

Non usare più il ferro da stiro, grazie al trucco dell’asciugatrice, il tuo bucato sarà liscio e senza una piega.

In inverno, l’utilizzo dell’asciugatrice è un ottimo alleato per fare asciugare prima il bucato, in quanto per via delle basse temperature, ci impiegherebbe comunque parecchi giorni. Con questo elettrodomestico, non solo diminuirete il rischio di formazione di umidità in casa, ma potrete anche evitare che i vostri vestiti abbiano quel cattivo odore che si avverte dopo tre giorni che sono rimasti stesi.

Ovviamente anche con l’asciugatrice, per quanto cercherete di piegare immediatamente i vestiti, qualcosa dovrete comunque stirarla, in quanto le pieghe potrebbero sempre formarsi. Diciamo che oggi giorno non tutti hanno tempo o comunque voglia di fare questa pratica barbosa, diciamolo pure.

Ecco perché oggi vogliamo suggerirvi il trucco dell’asciugatrice, grazie al quale potrete riporre il ferro da stiro direttamente nella scatola, visto che il vostro bucato sarà perfettamente liscio e senza nemmeno una piega.

Alcuni consigli per utilizzare al meglio l’asciugatrice

L’asciugatrice sta diventando uno di quegli elettrodomestici gettonati, come per esempio la lavatrice, la lavastoviglie, la friggitrice ad aria e così via. Ovviamente anche questo, per poter essere usato al meglio, bisognerà imparare qualche trucchetto che vi aiuterà sicuramente.

In primis, evitate di fare carichi troppo pieni, in quanto, così facendo, l’aria calda non potendo circolare in maniera uniforme, potrebbe lasciarvi qualche capo umido. Secondo, cercate di separare i capi che necessitano di gradi più alti, come per esempio le asciugamani, con quelli più delicati, come per esempio i capi in cotone. Ricordatevi sempre che i capi di lana, di seta e così via, non possono essere asciugati con questo dispositivo, in quanto alcuni capi potrebbero comunque rovinarsi, se non asciugati con il corretto programma.

Il trucco dell’asciugatrice che sta lasciando tutti senza parole

Sapete che con il trucco dell’asciugatrice potrete dire addio al ferro da stiro, visto che i vostri panni usciranno già lisci e senza neanche una piega? Ebbene, come vi dicevamo, per quanto, questo elettrodomestico risolve moltissimi problemi durante l’inverno, non tutti i capi risultano perfettamente stirati, dopo le sue funzioni. Alcuni potrebbero comunque uscire stropicciati, costringendovi a usare il ferro da stiro.

Per questo oggi vogliamo suggerirvi il trucchetto che usano le lavanderie professionali. Dopo aver caricato la vostra asciugatrice, inserite nel cestello due cubetti di ghiaccio e fate partire un ciclo breve di 30 minuti. Grazie al vapore che si verrà a creare, i tessuti saranno distesi e perfettamente senza pieghe, una volta terminato il programma.