Prodotti gratis dalle aziende, per questi regali non sborsi un centesimo: il postino suonerà ogni giorno

C’è un modo per ricevere prodotti gratis e non occorre essere un influencer. Potete avere anche voi quello che volete senza pagare.

Dite la verità, quante volte sui social, manifestate una leggera invidia nei confronti di tutti quelli che fanno gli unboxing dei prodotti che ricevono in omaggio.

Voi a quel punto guardate i vostri followers e vi dite che non potrete mai avere degli omaggi, dal momento che non avete abbastanza seguito.

In realtà non è proprio così, anche a voi comuni mortali possono arrivare delle belle sorprese gratuite dai brand e c’è un metodo molto semplice.

Negli anni passati, quando l’Italia era nel suo boom economico molti scrivevano alle aziende che mandavano prodotti in quantità per chi aveva mandato loro una lettera. Ora non è più così c’è troppa crisi, ma non tutto è perduto.

Regali per tutti

Se uno dei vostri desideri è ricevere prodotti omaggio e volete saperne di più, dovete sapere come procedere. Prendete qualche minuto di tempo libero e leggete i paragrafi a seguire.

Seguendo attentamente le indicazioni provando a metterle in pratica, sicuramente, con un po’ di fortuna, riuscirete a ricevere prodotti a costo zero e potrete avere tanti gift.

Tanti bei regali da tutte le aziende che volete

Tra le opzioni che consentono di ricevere prodotti gratis da testare va sicuramente menzionato Amazon Vine, un programma di Amazon che consente ai recensori attendibili di ricevere gratuitamente prodotti di ogni genere (da articoli per la casa a dispositivi elettronici) da testare e recensire sul celebre sito di shopping online. Il Marketplace per i Test McCormick consente ai privati ​​di registrarsi per ricevere campioni gratuiti di aromi e prodotti alimentari. McCormick è uno dei principali produttori di alimenti e aromi americani. Le spezie, gli alimenti e i condimenti McCormick si trovano nella maggior parte dei principali supermercati del paese. Potete registrarvi per provare gratuitamente i loro nuovi prodotti sul loro sito web.

The Insiders è una piattaforma che, tramite campagne indette da celebri marchi, consente di ricevere dei prodotti da testare in cambio di alcune attività promozionali. In caso di articoli di poco valore (es. prodotti alimentari o articoli per animali), è possibile tenere il prodotto testato senza spendere un centesimo. Se vi iscrivete a Try New Perfumes: farete sondaggi. A differenza di altre piattaforme di questo genere, però, Try New Perfumes consente di utilizzare i punti guadagnati con i sondaggi per ottenere gratuitamente dei profumi.