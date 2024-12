Acqua in bottiglia, se devi comprarla occhio alla marca: questa è l’unica che vale la pena avere nel carrello

Attenzione alla marca di acqua in bottiglia che compri al supermercato. L’unica che devi avere dentro al carrello è questa.

In commercio esistono centinaia e centinaia di marche di acqua in bottiglia. Se anche tu pensi che sia tutta uguale, preparati a cambiare idea leggendo il seguente articolo. Negli ultimi anni si è infatti sentito parlare di diversi scandali e, proprio per questo, è bene non abbassare mai la guardia quando si acquista al supermercato.

Ma ecco dunque nel dettaglio tutto quello che dovresti sapere sulle bottiglie di acqua in commercio e quale è consigliata dagli stessi esperti.

Purtroppo si sa, oggigiorno fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio e anche quando si tratta dei nostri supermercati di fiducia è sempre consigliato avere un occhio di riguardo. Questo perché, spesso e volentieri, i prodotti venduti all’interno dei loro scaffali potrebbero essere nocivi e pericolosi per la salute delle persone. Per quanto riguarda l’acqua, non tutte le marche sono particolarmente consigliate dagli esperti e molte di esse, al contrario, sono state spesso al centro di vari scaldali.

A questo punto è lecito domandarsi: quali sono le marche di acqua da acquistare al supermercato? Scopriamolo subito.

Lo scandalo dell’acqua che faceva male

La tematica delle bottiglie di plastica di acqua si è sicuramente aperta nel gennaio del 2023, quando si è scoperto che alcune note aziende avevano usato trattamenti di depurazione vietati. Tra i vari nomi emerse sicuramente quello di Nestlé e la cosa non passò inosservata alle persone. Come se non bastasse, nel 2022 divenne virale uno studio che mostrava come il 78% delle acque in commercio conteneva micro plastiche al suo interno.

Per fortuna però, moltissime marche continuano a rispondere alle aspettative di qualità e sicurezza. Eccone alcune.

Quali acque comprare al supermercato

Se vuoi essere sicuro di non ingerire qualcosa di pericoloso per la tua salute, ci sono comunque diversi marchi a cui fare affidamento. Un chiaro esempio è proprio Volvic, la cui acqua è purissima e viene filtrata attraverso rocce vulcaniche. Anche Montclar, distribuita all’interno dei supermercati Carrefour, è un’acqua di montagna e un’ottima opzione di qualità a un prezzo accessibile. Infine, ma non per importanza, potresti prendere in considerazione anche l’acqua Evian, una delle più famose in tutto il mondo.

Insomma, prima di acquistare la tua solita marca di acqua, ricordati sempre di controllare le etichette e di informarti sulla questione delle micro plastiche e della contaminazione.