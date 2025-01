Pasta corta, la classifica ufficiale lascia di stucco | Al primo posto il marchio che nessuno si aspetta, costa pochissimo

Ecco la classifica ufficiale in merito al marchio che ha ottenuto il primo posto per la produzione migliore di pasta corta.

La pasta è uno dei piatti tipici italiani per eccellenza, grazie alla quale la nostra cucina è diventata internazionale. Non soltanto questo ovviamente, ma sono molteplici le ricette che sono amate in Italia tanto quanto negli altri Stati.

Sicuramente però il nostro primo per eccellenza viene amato come lo cuciniamo noi e rivisitato in ogni Stato in cui la troviamo, anche se non sempre agli italiani quelle versioni aggradano parecchio. A ogni modo non può esistere un buon condimento, senza una qualità eccellente.

Ecco perché oggi vi riportiamo la classifica ufficiale, grazie alla quale abbiamo scoperto quale marchio si trova al primo posto. In realtà costa pochissimo, non lo direste mai.

Su cosa si è basato lo studio

Prima di rivelarvi qual è il marchio di pasta corta che ha vinto il primo posto della classifica, dobbiamo spiegarvi in breve com’è stato strutturato questo studio. A portarlo avanti sono stati gli esperti di Altroconsumo, i quali hanno confrontato 22 campioni di penne rigate.

Una volta messi a confronto, di questi brand sono state analizzate le etichette, ricercando notizie quali: la provenienza del grano e i minuti di cottura. In seguito, in laboratorio sono stati analizzati molteplici parametri, come per esempio il peso netto, la presenza o meno di grano tenero (vietato nella pasta secca), la furosina, la presenza di micotossine e pesticidi e molti altri ancora, fino ad arrivare alla cottura e al momento dell’assaggio. Per giungere al giudizio finale, il laboratorio e la fase di cottura e di assaggio, hanno influito per il 40% del giudizio, mentre l’etichetta il 10%.

I risultati dello studio sulla pasta corta

Ecco la classifica ufficiale in merito al marchio e alla pasta corta migliore, che ha lasciato senza parola i consumatori. Soprattutto perché al primo posto c’è un marchio che cosa pochissimo rispetto a quello che si sarebbe potuto immaginare.

Come vi abbiamo anticipato, lo studio è stato portato avanti da Altroconsumo, il quale, dopo aver analizzato tutti i fattori inerenti all’analisi delle penne corte, sono riusciti a stilare la suddetta classifica. Noi vi riportiamo i primi 5 posti, come ci mostrano su greenme.it:

Al quinto posto troviamo la pasta: “Rummo Penne Rigate N°66 – Punteggio: 73, Qualità: buona, Prezzo medio: 3,04 €/kg (1,52 € confezione 500 g)”;

Al quarto posto troviamo la pasta: “Agnesi Penne Rigate N°19 – Punteggio: 74, Qualità: buona, Prezzo medio: 2,94 €/kg (1,47 € confezione 500 g)”;

Al terzo posto troviamo la pasta: “Garofalo Penne Ziti Rigate N°70 – Punteggio: 77, Qualità: ottima, Prezzo medio: 3,05 €/kg (1,52 € confezione 500 g)”;

Al secondo posto troviamo la pasta: “La Molisana Penne Rigate 20 – Punteggio: 79, Qualità: ottima, Migliore del test, Prezzo medio: 2,79 €/kg (1,40 € confezione 500 g)”;

Al primo posto troviamo la pasta: “Conad Sapori e Idee Penne Rigate – Punteggio: 79, Qualità: ottima, Migliore del test e Miglior Acquisto, Prezzo medio: 2,15 €/kg (1,07 € confezione 500 g)”.