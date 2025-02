Parcheggi strisce blu, tolleranza zero sui ritardi: basta 1 minuto e paghi la multa + l’intero importo giornaliero | È un massacro

È caos tra i cittadini in merito alla questione dei parcheggi su strisce blu, la tolleranza ormai è pari a zero, basta un minuto e paghi la multa con la maggiorazione giornaliera.

Il nuovo Codice della Strada ormai è approdato sulle nostre strade da più di un mese e con esso sono arrivati i vari cambiamenti che a oggi fanno ancora discutere. C’è chi li appoggi e chi no, ma alla fine a prescindere da quale possa essere l’opinione pubblica, la legge va rispettata.

Se non volete ricevere more significative, dovrete prestare attenzione non soltanto alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ma anche le varie regolamentazioni in merito di circolazioni e parcheggi.

A tal proposito, la nuova direttiva in merito ai parcheggi su strisce blu, potrebbero farvi pagare una multa sostanziosa, visto che basta un minuto di ritardo per pagare anche l’intero importo giornaliero.

Le direttive sul parcheggio a pagamento prima del nuovo Codice della Strada

Sono mesi che portiamo alla vostra attenzione i rumors (prima) e poi le notizie ufficiali (dopo), da quando il nuovo Codice della Strada è stato approvato dal governo il 14 dicembre 2024. Da quel momento, le direttive da tenere in considerazione sono quelle del nuovo testo aggiornato, dimenticatevi quindi le regole passate, se aggiornate di recente.

In merito al parcheggio a strisce blu, una volta pagato il ticket con quello che pensavate essere il tempo massimo di stop del veicolo, avevate 15 minuti di tolleranza, prima di ricevere la multa se sforavate, se avevate almeno pagato 1 ora con il parcometro o voucher. La multa in quel caso era di 42 euro, la cui cifra poteva essere ridotta se pagavate la sanzione entro 20 giorni.

Cosa cambia in merito ai parcheggi a strisce blu

Tolleranza zero sui parcheggi a strisce blu con il nuovo Codice della Strada. Basta 1 minuto e paghi la multa con l’aggiunta dell’importo giornaliero. Da nuove direttive infatti, come rivelano anche da giornalelavoce.it, lo Stato ha deciso di punire i furbetti del parcheggio. Ovvio una svista può sempre capitare, non mettiamo infatti tutti i cittadini nello stesso calderone, noi ci riferiamo ai molti che ci provano a non pagarlo il parcheggio, a discapito di coloro che le regole le hanno sempre osservate.

Detto ciò, da nuove direttive quindi, i 15 minuti di tolleranza non esistono più. Se il ritardo non supera il 10% dell’orario pagato, non dovrete versare nulla, se invece va dal 10% al 50% dovrete pagare 21 euro maggiorato della sosta giornaliera in base alle tariffe della zona dove avete parcheggiato. Qualora invece il ritardo superasse il 50%, pagherete 42 euro sempre con l’aggiunta del costo giornaliero. Rimane invariata la possibilità di avere una riduzione del 30% sulla cifra totale della multa che dovreste pagare, nel momento in cui salderete entro 20 giorni dalla data di emissione del verbale.