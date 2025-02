LIDL mi ha rifatto il bagno intero con un centinaio di euro | All’Ikea ho visto tutto al doppio

Grazie alle offerte del Lidl potete rifarvi il bagno intero con un centinaio di euro, rispetto agli altri negozi.

Il Lidl è uno dei discount di punta che ha preso piede in Italia, aprendo moltissimi punti vendita, da nord a sud. Come recita il loro motto: “è la convenienza a farvi entrare, ma è la qualità che vi fa tornare”.

Tra i suoi scaffali è possibile acquistare di tutto, non soltanto articoli di genere alimentare, ma anche vestiti, scarpe, elettrodomestici e anche componenti di arredo. I pezzi più gettonati vanno a ruba subito, anche perché ha dei prezzi molto competitivi.

In merito proprio alla vastità di articoli presenti, grazie alle sue promozioni è possibile rifarsi il bagno con un centinaio di euro, rispetto al prezzo esposto negli altri negozi.

Le offerte più romantiche di sempre

Prima di proseguire in merito ai suoi articoli di design e mobilio vario, volevamo aprire una breve parentesi, consigliandovi di sfogliare il nuovo volantino che sarà attivo dal 3 febbraio in quanto presenta moltissime chicche molto interessanti, tra cui tutta la sezione inerenti al San Valentino. Perché farsi trovare impreparati? Non è meglio agire per tempo?

Per questo siamo qui oggi a consigliarvi innanzitutto le varie piante e fiori pensate proprio per essere regalate durante la festa degli innamorati alla vostra anima gemella, per poi arrivare al cibo tutto rigorosamente a forma di cuore e i vari oggetti da regalare. Trovate articoli deliziosi sia per lei che per lui, come per esempio: i peluche vari, gli orologi, i calzini e le pantofole della Disney e molto altro ancora.

Rifai il bagno grazie al Lidl

Oltre agli articoli attualmente presenti sul volantino del Lidl, volevamo segnalarvi la possibilità di rifare il bagno con un centinaio di euro, acquistando articoli che negli altri negozi vendono al doppio. Puntualmente il noto discount mette in vendita nei negozi fisici, componenti di arredo che vi aiuteranno a dare quel tocco in più alla vostra casa.

Per esempio, capita spesso di trovare l’armadietto a colonna da bagno a 90 euro circa, così come il mobile sottolavabo a 60 euro circa e ancora la cassettiera per il bagno a 80 euro circa. Questi e molti altri articoli per il bagno e per la casa, non sono sempre disponibili e poi possono variare da punto vendita a punto vendita, in base alla giacenza rimasta in magazzino, essendo disponibili fino ad esaurimento scorta. Ad ogni modo vi conviene tenere d’occhio i vari articoli presenti sia sul volantino, sul canale social e direttamente in negozio e acquistare quello che più vi aggrada.