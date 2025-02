Gmail, non cliccare mai su questo link: la truffa dello spazio di archiviazione ha già spazzolato migliaia di conti

Non cliccate questo link che vi arriva con Gmail, la truffa dello spazio di archiviazione è cosa purtroppo nota e vi prosciuga il conto.

Oggi giorno siamo perennemente online, che sia su WhatsApp, suo social, su Gmail e così via. In alcuni momenti siamo anche costretti a rispondere quasi simultaneamente per evitare di perdere occasioni importanti.

Ovviamente non è tutto oro ciò che luccica, bisogna sempre fare molta attenzione online, tutelandosi il più possibile. Ci sono tanti modi per prevenire problematiche varie, attivando per esempio l’autenticazione a due fattori, inserire una password forte, cambiandola spesso, inserire un codice pin e così via.

Naturalmente non solo codici di protezione ma è importante prestare attenzione anche ai link che arrivano, per questo motivo oggi vogliamo avvertirvi di non cliccare assolutamente questa comunicazione che arriva su Gmail, evitando così la truffa dello spazio di archiviazione.

Come tutelarsi dalle truffe online

Come dicevamo quindi, è importante prestare sempre molta attenzione online, senza fidarsi immediatamente di tutto quello che leggiamo. Evitiamo quindi di aprire e rispondere a tutti i link che riceviamo senza prima verificare la veridicità della fonte, anche quando il mittente sembra ufficiale, controlliamo attraverso i canali ufficiali che i contatti siano i medesimi, facciamo sempre molta attenzione.

Un’informazione che rilasciano sempre le compagnie è quella di prestare molta attenzione a chi spinge a rilasciare i propri dati personali, in quanto nessuno di loro ve li chiederebbero mai. In tal caso, qualora dovesse capitarvi un fatto analogo, non compilate nulla online e non rilasciate nessuna informazione al telefono, piuttosto recatevi in un ufficio fisico per chiedere conferme o se no, contattate voi il servizio clienti in modo da essere sicuri che la procedura sia ufficiale.

La truffa dello spazio di archiviazione

Tra le varie frodi che dilagano online ultimamente, c’è la truffa dello spazio di archiviazione che ha già prosciugato svariati conti, dopo aver cliccato su quel link di Gmail. In pratica, gli utenti ricevono un’e-mail dove gli viene rivelato che il loro spazio di archiviazione sul Cloud è esaurito. Questo messaggio arriva indistintamente sia ai possessori di Android come quelli di iOS.

In seguito gli viene fornito un link dove gli viene promesso spazio aggiuntivo gratuito, una volta cliccato viene chiesto il pagamento di 1,95 euro al mese per mantenere attiva questa offerta. Il cliente, attratto dal piccolo prezzo finisce per accettare, inserendo tutti i dati personali, dati della carta inclusa. In quell’istante i truffatori vengono in possesso dei vostri dati sensibili, portandovi via tutto quello che avete sul conto o sulla carta. Prestate quindi sempre molta attenzione e soprattutto verificate in autonomia lo spazio che avete sul vostro Cloud attivando abbonamenti solo dalle fonti ufficiali.