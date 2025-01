Odore di fritto in giro per casa, dopo aver cucinato usa questo trucco: risolvi con appena due ingredienti

Ami il fritto ma ne detesti l’odore? Con questa soluzione potrai far profumare la tua casa in una manciata di secondi.

Purtroppo si sa, quando si decide di friggere l’odore che può rimanere in casa e addosso è abbastanza acuto. Eppure a chi non piacciono i fritti? Che si tratti di patatine, pesce e verdura, ogni piatto è irresistibile per il palato. Con questo trucchetto della nonna potrai dire addio a quel terribile odore.

Ti serviranno solamente due ingredienti e il gioco sarà fatto. Ma ecco nello specifico di cosa si tratta.

Quando si decide di cucinare una prelibatezza fritta, la parte più scomoda in casa è sicuramente il suo odore persistente. Certe volte può rimanere impregnato nei vestiti e nei capelli per ore e neanche le finestre aperte potrebbero bastare. D’altronde l’odore dell’olio esausto è molto forte e difficile da ‘combattere’. Quello che però non tutti sanno, è che esiste un rimedio naturale che potrebbe risolvere la soluzione in una manciata di secondi.

Ti basteranno questi due semplici ingredienti che avrai sicuramente dentro la dispensa di casa tua.

Come dire addio al cattivo odore di fritto

Quando si tratta di eliminare definitivamente il cattivo odore del fritto, i rimedi naturali rimangono la soluzione migliore e più efficace. Tra i preferiti dalle nonne, troviamo sicuramente quello che vede come protagonista l’aceto di mele. Posizionando una pentola con dell’acqua e questo ingrediente vicino alla padella con cui si sta friggendo, potremmo facilmente neutralizzare il cattivo odore. Ci basterà bollire l’aceto per tutta la durata della cottura e il gioco sarà fatto. In questo modo l’aceto di mele fungerà come ‘smacchiatore’ naturale dell’aria.

Oltre però a questa intelligente soluzione esistono delle accortezze che non dovresti dimenticarti di fare quando vuoi friggere qualcosa.

Cosa fare per prevenire la puzza

Oltre a questo interessante rimedio naturale, è importante seguire comunque delle piccole accortezze generali per migliorare il risultato. Una di queste può essere ad esempio quella di usare sempre un olio di buona qualità. In questo modo la frittura sarà in primis più buona e anche meno odorosa. Ricordati inoltre di arieggiare sempre gli ambienti e lasciare comunque qualche finestra aperta durante la cottura. Un’altra soluzione intelligente potrebbe essere quella di acquistare una friggitrice ad aria. Questo elettrodomestico garantirà una frittura di qualità con l’utilizzo di poche quantità d’olio e nessun odore in giro per casa.

Insomma, eliminare l’odore di fritto dalla cucina non è impossibile e ti basteranno due semplicissimi ingredienti per farlo!