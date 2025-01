Casa pulita dopo le feste, in poche mosse tornerà splendente come non mai: la riorganizzi in meno di un’ora

Ecco come pulire casa dopo le feste, in poche mosse tornerà tutto a brillare. In meno di un’ora avrai organizzato tutto.

Una prima parte di feste è ormai giunta alla fine, restano il Capodanno e l’Epifania, che tutte le feste porta via. Qualcuno festeggia a tal proposito, altri vorrebbero tenere l’albero di Natale per qualche settimana più.

A prescindere se siete più in linea con Babbo Natale o con il Grinch, se avete messo a disposizione casa vostra durante il Natale, sapete benissimo quanto sia importante pulire casa il più velocemente possibile, soprattutto se non avete molti giorni per stare a casa prima di rientrare al lavoro.

Per questo motivo, oggi vogliamo dirvi come pulire casa dopo le feste in poco tempo. In meno di un’ora avrete organizzato tutto e la vostra casa tornerà a splendere.

Come pulire casa il più velocemente possibile

Prima di svelarvi come pulire casa il più velocemente possibile, dandovi qualche indicazione su cosa fare per primo e soprattutto come, volevamo proporvi anche un’altra soluzione. Qualora non aveste tempo, sappiate che con meno di 50 euro, chiamando i professionisti del settore, potrete vedere i risultati molto più velocemente, visto che gli addetti utilizzano tecniche che li fanno procedere molto più veloci di quello che potremmo fare noi profani.

Ovviamente non tutti possono permettersi di chiamare sempre un professionista delle pulizie, ma ogni tanto uno strappo alla regola si può fare, soprattutto se non avete tempo e se avete animali in casa. Ricordatevi che fiocchetti vari, cibo avanzato finito sul pavimento, carte da regali sparse per casa e così via sono molto pericolose per i vostri migliori amici a 4 zampe, i quali potrebbero mangiarli, obbligandovi a correre immediatamente dal veterinario. I danni potrebbero essere piuttosto seri, soprattutto in caso di ingestione dei nastri i quali si andrebbero ad attorcigliare nello stomaco del vostro pet.

Come organizzare una pulizia veloce ed efficace

Se non volete chiamare gli esperti del settore, ma volete pensarci voi a pulire casa vostra dopo le feste, ecco quali sono le operazioni basilari da fare per vedere tutto tornare a brillare, in meno di un’ora. Per prima cosa dovrete necessariamente raccogliere tutti i vari rifiuti e suddividerli nelle varie categorie: carta, plastica, vetro, umido e così via.

Secondo, lavate i piatti in modo da avere più spazio sulla cucina e nel mentre fate partire la lavatrice con i tovaglioli e tovaglie varie da festa, qualora abbiate usato quelle di stoffa e non quelle usa e getta. Adesso riponete negli appositi ciotolini gli avanzi, in modo che nulla possa andare a male e infine occupatevi dei pavimenti: aspirapolvere e mocio (o qualunque sia la tecnica che usate per lavare i pavimenti). Se tutto ciò lo fate dopo il 6 gennaio, allora nella lista avrete anche la rimozione delle decorazioni e dell’albero di Natale. In questo caso, l’aspirapolvere passatelo soltanto alla fine.