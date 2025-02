Netflix, scrivi questo link segreto: ti aspettano una valanga di contenuti nascosti | Hai solo visto la punta dell’iceberg

Si può accedere ad alcuni contenuti di Netflix ma solo a patto che conosci un trucchetto infallibile, è tutto lecito

Netflix non ha bisogno di presentazioni: è una piattaforma di streaming video conosciuta e apprezzata in tutto il mondo per il suo catalogo ricco e in costante aggiornamento. Grazie a una varietà di piani di abbonamento, dai più economici a quelli premium, permette una visione flessibile su più dispositivi e si adatta perfettamente alle esigenze di tutta la famiglia. La qualità video e audio è elevata, soprattutto per gli abbonamenti di fascia alta, mentre la gestione dell’account è semplice e intuitiva, rendendo l’esperienza utente ancora più piacevole. Con una proposta che spazia da contenuti per bambini a produzioni per adulti, Netflix riesce a soddisfare i gusti più disparati, offrendo un servizio che è diventato sinonimo di intrattenimento digitale moderno.

Un aspetto particolarmente interessante di Netflix è la possibilità di guardare film e serie in compagnia, anche a distanza, grazie a Teleparty, conosciuto anche come Netflix Party. Questa estensione gratuita, compatibile con browser come Google Chrome e Microsoft Edge, consente agli utenti di sincronizzare la riproduzione di un titolo, permettendo così a amici e familiari di condividere in tempo reale l’esperienza di visione. Per utilizzare Teleparty, ogni partecipante deve disporre di un abbonamento a Netflix e installare l’estensione dal sito ufficiale. Una volta configurato il servizio, è sufficiente avviare la riproduzione e condividere un link personalizzato, rendendo possibile un “party virtuale” dove la distanza fisica non rappresenta più un limite.

Netflix introduce regolarmente nuovi titoli e contenuti esclusivi, motivo per cui è fondamentale rimanere sempre aggiornati sulle ultime uscite. Oltre a seguire i canali social ufficiali della piattaforma, dove vengono pubblicate informazioni sui film, le serie, i documentari e persino i videogame gratuiti in arrivo, è possibile visitare la sezione “Nuove uscite” sul sito ufficiale di Netflix. Qui, i titoli sono organizzati per categorie, permettendo agli utenti di scoprire in anteprima le novità o di ricollegarsi rapidamente a contenuti già disponibili. Inoltre, numerosi blog e pagine dedicate, come Netflix Lovers Italia, offrono approfondimenti, curiosità e aggiornamenti sui contenuti in scadenza, contribuendo a creare una community informata e appassionata.

Un altro vantaggio notevole di Netflix è la capacità di offrire consigli personalizzati basati sulle abitudini di visione dell’utente. L’algoritmo della piattaforma analizza i titoli guardati, quelli lasciati a metà e i contenuti valutati, affinando così le raccomandazioni per rispondere al meglio ai gusti individuali. Per ottenere il massimo da questo sistema, è consigliabile creare profili separati per ogni membro della famiglia, evitando così che le preferenze di un utente influenzino quelle degli altri. Se necessario, è possibile resettare l’algoritmo cancellando la cronologia delle visioni, in modo da ricevere suggerimenti più in linea con i propri interessi attuali. Questa personalizzazione, unita alla vastità del catalogo, permette a Netflix di mantenere un alto livello di soddisfazione tra gli abbonati, rendendo ogni sessione di visione un’esperienza unica e su misura.

Codici di genere su Netflix nel 2025

Accedendo a Netflix dal browser del computer e cliccando su Film nella barra in alto, è possibile esplorare i generi e i sottogeneri utilizzando codici numerici specifici. Ad esempio, selezionando il genere Commedie dal menu a tendina, l’URL visualizza “www.netflix.com/browse/genre/6548”, dove il numero 6548 rappresenta il codice per il genere Commedie. Netflix organizza la sua offerta in maniera molto dettagliata, dividendo anche i generi principali in sottocategorie, ciascuna con il proprio codice univoco. Ciò permette agli utenti di accedere direttamente a collezioni di titoli estremamente specifici, come Commedie noir (869) o Commedie romantiche (5475), garantendo una navigazione più mirata e personalizzata.

Questo sistema di codifica non solo rende più semplice la ricerca di film e serie all’interno del catalogo, ma permette anche di scoprire generi nascosti e particolarmente di nicchia. Alcuni codici segreti, per esempio, corrispondono a categorie come Danza del ventre (3054), Falsi documentari – Mockumentary (26) o persino Film horror sugli abissi marini (45028). L’utente può accedere a queste pagine semplicemente digitando l’URL con il codice corrispondente, consentendo una esplorazione approfondita dei contenuti. Nonostante Netflix non renda pubblici questi codici, la comunità online ha contribuito a catalogarli, facilitando così la scoperta di titoli e generi meno visibili nella homepage.

Utilizzo dei codici e accesso tramite l’App di Netflix

Se l’accesso ai codici tramite browser è immediato, l’utilizzo di tali codici con l’app di Netflix su dispositivi mobili, smart TV o console risulta leggermente diverso. Poiché l’app non utilizza URL modificabili, non è possibile inserire direttamente i codici per accedere alle categorie specifiche. Tuttavia, Netflix offre un metodo alternativo: basta utilizzare la funzione Cerca, inserire il nome del genere desiderato – ad esempio Sci-Fi Anime – e scorrere fino in fondo alla pagina per trovare la sezione “Esplora i titoli correlati a”. In questo modo, anche se in maniera indiretta, è possibile visualizzare l’elenco dei sottogeneri associati alla categoria cercata.

Questo approccio garantisce agli utenti la possibilità di navigare tra i generi nascosti, sfruttando le funzionalità integrate nell’app. Grazie a queste soluzioni, Netflix continua a offrire un’esperienza di fruizione personalizzata e ricca di contenuti, adattandosi sia alle esigenze di chi utilizza il browser sia a quelle di chi preferisce i dispositivi mobili. La condivisione e la catalogazione dei codici segreti, frutto della collaborazione della community, rappresentano un ulteriore strumento per scoprire l’intera gamma di generi offerti dalla piattaforma anche nel 2025.