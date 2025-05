Ma quale sale, ai barbecue un solo cucchiaio di bicarbonato: i tuoi ospiti ti ringrazieranno tantissimo | Gli argentini lo fanno da generazioni

Il segreto del fuoco perfetto sta nel bicarbonato di sodio nel barbecue, un alleato chimico inaspettato

Il rituale del barbecue, o “asado”, in Argentina è molto più di una semplice tecnica di cottura: è una tradizione culturale, un momento di socialità e un’arte che si tramanda di generazione in generazione. In questo contesto così radicato, ogni dettaglio può fare la differenza. Ed è proprio da questa ricerca della perfezione che nasce un trucco sempre più diffuso tra gli esperti: l’aggiunta di bicarbonato di sodio alla legna da ardere.

Il bicarbonato di sodio è noto per i suoi molteplici usi in cucina e nella pulizia, ma il suo impiego nel barbecue potrebbe sorprendere molti. Quando viene esposto a calore elevato, si decompone in sostanze innocue come acqua, anidride carbonica e carbonato di sodio. Questo processo aiuta a migliorare la combustione della legna, rendendola più pulita e riducendo le emissioni indesiderate che possono compromettere il sapore della carne.

Uno dei principali vantaggi di questo trucco è la capacità di produrre un fuoco più pulito. Il bicarbonato agisce come catalizzatore della combustione, permettendo alla legna di bruciare in modo più uniforme e con meno impurità. Questo si traduce in un calore più costante e in una brace di qualità superiore, essenziale per una cottura lenta e controllata tipica dell’asado.

Uno dei problemi più comuni quando si accende un barbecue è l’eccesso di fumo, soprattutto se la legna non è perfettamente asciutta o contiene resine e impurità. Il bicarbonato contribuisce a limitare questo inconveniente, riducendo la densità del fumo e neutralizzando gli odori sgradevoli. Questo non solo migliora l’ambiente di cottura, ma protegge anche il profilo aromatico della carne.

Chi teme che il bicarbonato possa alterare il sapore della carne può stare tranquillo. Essendo una sostanza atossica e inodore, il bicarbonato non interagisce con i sapori dell’asado. Anzi, creando un fuoco più “pulito”, ne esalta la qualità, lasciando intatti gli aromi naturali della carne e delle frattaglie.

Un aiuto contro il fumo del grasso

Durante la cottura, il grasso che cola sulla brace può produrre fumo nero e acre, capace di impregnare la carne con un retrogusto sgradevole. Cospargere un pizzico di bicarbonato direttamente sui carboni accesi, nel punto in cui cade il grasso, aiuta a mitigare questo effetto, mantenendo l’aria più limpida e l’arrosto più puro.

L’applicazione di questo trucco è semplice e alla portata anche dei griller meno esperti. Basta spolverare uno o due cucchiai di bicarbonato sulla legna prima di accenderla. In fase di cottura, se il fumo diventa eccessivo, è possibile aggiungere piccole quantità direttamente sulla brace per migliorare ulteriormente la combustione.

Un piccolo gesto, grandi risultati

Questo trucco rappresenta un ottimo esempio di come piccoli accorgimenti possano migliorare sensibilmente l’esperienza del barbecue. Economico, ecologico e sicuro, l’uso del bicarbonato di sodio si rivela un alleato prezioso per chi desidera ottenere una cottura impeccabile senza compromessi sul gusto.

La magia del barbecue argentino sta anche nella sua capacità di innovarsi restando fedele alle origini. Integrare il bicarbonato di sodio nella preparazione della legna è un gesto moderno che non snatura, ma anzi esalta, l’antica arte dell’asado. Un segreto da condividere attorno al fuoco, tra carne che sfrigola e brindisi sotto il cielo aperto.