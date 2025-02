Lavoro, il medico mi ha diagnosticato la “sindrome da corridoio”: la mia vita ora è uno schifo totale

Il benessere personale si deve coniugare con quello lavorativo, potresti soffrire di questo disturbo e non saperlo

L’83,4% dei lavoratori italiani considera fondamentale che il proprio lavoro contribuisca al benessere olistico, fisico e psicologico. Tale esigenza è trasversale tra le diverse categorie professionali: il 76,8% dei dirigenti, l’86,1% degli impiegati e il 79,5% degli operai ritengono questa priorità imprescindibile. Il dato varia anche in base all’età: il 75% dei giovani tra i 18 e i 34 anni è sensibile a questo tema, percentuale che cresce all’85,7% tra i 35 e i 54 anni e raggiunge l’88,4% per i lavoratori dai 55 anni in su. Questi numeri emergono dall’8° Rapporto Censis-Eudaimon sul welfare aziendale, evidenziando l’importanza crescente del benessere nei contesti lavorativi.

Le condizioni psicologiche dei lavoratori italiani rivelano segnali allarmanti: il 31,8% ha sperimentato sintomi riconducibili al burn-out, come esaurimento, estraneità e sentimenti negativi verso il lavoro. Il fenomeno colpisce soprattutto i giovani lavoratori (47,7%), seguiti dagli adulti (28,2%) e dai lavoratori più anziani (23,0%). Lo stress e l’ansia sono esperienze comuni al 73% dei dipendenti, mentre il 76,8% fatica a mantenere un equilibrio tra vita lavorativa e personale. La pressione quotidiana è sentita dal 73,9% dei lavoratori, mentre il 75,9% si dichiara spesso sopraffatto dalle responsabilità.

Il disagio lavorativo è accentuato dalla percezione di isolamento e dalla carenza di supporto all’interno dell’ambiente aziendale. Il 67,3% dei dipendenti si è sentito frustrato a causa del mancato sostegno da parte dei superiori, mentre il 68,5% ritiene che l’ambiente lavorativo non favorisca un clima sano e collaborativo. Lo stress compromette la concentrazione del 65% dei lavoratori, portando il 36,7% a ricorrere a supporto psicologico o a percorsi di counseling per gestire il malessere accumulato.

Una delle problematiche emergenti è la cosiddetta “sindrome da corridoio”, che colpisce circa 3 milioni di lavoratori italiani. Questo fenomeno si manifesta attraverso un’osmosi continua di stress e ansie tra lavoro e vita privata, riducendo il benessere personale e la salute mentale. Il 25,7% dei dipendenti dichiara di portare i problemi personali sul posto di lavoro, compromettendo la performance lavorativa, mentre il 36,1% si porta le tensioni lavorative a casa, influenzando negativamente i rapporti familiari e sociali. I giovani sono i più colpiti: il 41% riporta a casa lo stress del lavoro, contro il 34,9% degli adulti e il 33,7% dei più anziani.

Il bisogno di supporto emotivo e tempo per sé

La gestione dello stress e del disagio lavorativo passa anche attraverso il desiderio di attività che favoriscano il benessere mentale. Il 63,5% dei lavoratori vorrebbe accedere a percorsi di meditazione, yoga o supporto psicologico per migliorare la propria salute mentale. Inoltre, il 38,2% crede che la meditazione possa essere uno strumento efficace nella gestione dello stress. Tuttavia, la richiesta più diffusa è avere più tempo libero: l’89,4% dei dipendenti vorrebbe dedicare più spazio a sé stesso e alle proprie passioni, l’86,2% desidera trascorrere più tempo con amici e familiari, e il 79% sente la necessità di riposarsi adeguatamente.

I fattori che maggiormente influenzano il benessere personale sul lavoro includono la qualità delle relazioni con colleghi e superiori (94,6%), la possibilità di autonomia operativa (93,1%) e un buon equilibrio tra vita privata e lavorativa (92,2%). Anche la flessibilità degli orari (91,6%) e il sentirsi valorizzati in azienda (87,6%) sono elementi chiave. Infine, il 64,1% dei dipendenti considera positivo poter lavorare in modalità smart working, sottolineando la necessità di soluzioni che favoriscano la conciliazione tra vita personale e attività lavorativa.

Il benessere come leva strategica per le aziende

I dati confermano che le aziende devono evolversi per rispondere alle nuove esigenze dei lavoratori. Il benessere olistico è ormai percepito come un diritto da tutelare, e le imprese sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nel creare ambienti sani e stimolanti. La promozione di attività di supporto psicologico, l’adozione di politiche di flessibilità e l’attenzione all’equilibrio tra vita privata e lavoro sono strumenti fondamentali per attrarre e trattenere talenti.

Il panorama lavorativo italiano evidenzia la necessità di un cambiamento profondo che metta il benessere al centro delle politiche aziendali. La crescente consapevolezza dei rischi legati a stress e burn-out impone alle imprese di assumere un ruolo proattivo, agendo come hub del benessere per i propri dipendenti. Investire in soluzioni che migliorino la qualità della vita lavorativa non solo aumenta la produttività, ma contribuisce a creare un ambiente sano, inclusivo e sostenibile.