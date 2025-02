Lavatrice, da quando ho scoperto questo trucco non devo più programmarla a orari improbabili | La faccio quando voglio

Per risparmiare sulla bolletta in molti avviano gli elettrodomestici in orari bene precisi, ma arriva una novità

Utilizzare la lavatrice nelle fasce orarie più convenienti può ridurre i costi in bolletta. L’ARERA ha suddiviso i consumi in tre fasce orarie: F1 (più costosa, giorni feriali 8-19), F2 (più economica, serale e sabato) e F3 (la più conveniente, notturna, domenica e festivi). Sia che il contratto sia biorario o multiorario, è consigliato avviare i lavaggi in F2 o F3 per risparmiare.

Per ridurre i consumi, è meglio evitare prelavaggio e utilizzare la lavatrice a pieno carico, evitando però di sovraccaricarla. Prediligere lavaggi a 30-40°C, sufficienti per la maggior parte dei capi, e utilizza il programma Eco, che riduce il consumo di energia fino al 45%. Le lavatrici moderne offrono anche la partenza ritardata, utile per sfruttare le fasce orarie più economiche e avere il bucato pronto appena rientrati a casa.

Pulire regolarmente il filtro della lavatrice aiuta a mantenerne l’efficienza, riducendo gli sprechi di energia e acqua. Anche l’uso di un decalcificante e lavaggi a vuoto a 90°C ogni tanto contribuiscono a mantenere il motore e le tubature liberi da residui. Una lavatrice ben mantenuta consuma meno e dura più a lungo.

Se la lavatrice è vecchia, potrebbe consumare più energia rispetto ai modelli attuali. Valuta un modello con classe energetica A, che garantisce prestazioni elevate con consumi ridotti. Le nuove lavatrici con connessione Wi-Fi permettono anche di ottimizzare i lavaggi da remoto, migliorando ulteriormente il risparmio energetico.

Risparmiare energia con la lavatrice: questione di orari

Prima di concentrarti sugli orari, verifica il tipo di contratto luce che hai. Controlla la bolletta per verificare la tua tariffa e, se necessario, valuta il passaggio a un fornitore più conveniente. Se hai una tariffa monoraria, il prezzo dell’energia è fisso tutto il giorno, quindi gli orari non incidono.

Con una tariffa bioraria, invece, l’energia costa meno la sera e nei weekend. Se hai una tariffa multioraria, il prezzo varia in base alla fascia oraria. Capire il tuo contratto ti aiuterà a ottimizzare i consumi e valutare se cambiare offerta per risparmiare di più. La temperatura migliore per lavare la maggior parte dei capi è 30°. Meglio evitare temperature troppo elevate (90°), preferendole solo se si deve lavare biancheria molto sporca (e soprattutto, non capi delicati).

Consigli pratici per un lavaggio efficiente

E’ importante usare il programma “Eco”: è presente su tutte le lavatrici moderne, ed è stato concepito per far risparmiare dal 30 al 45% di energia. A fronte della lentezza (impiega da 3 a 5 ore) rispetto al ciclo rapido (che porta via appena mezz’ora, o meno) utilizza meno energia e meno acqua perché quest’ultima viene scaldata più lentamente e a temperature più basse.

Se devi cambiare lavatrice, opta per un modello con classe energetica elevata, idealmente A, che garantisce consumi ridotti e maggiore efficienza. Valuta anche il passaggio al mercato libero dell’energia, confrontando le offerte per trovare quella più adatta alle tue esigenze. Un piccolo cambiamento nelle tue abitudini quotidiane può fare la differenza sia per il portafoglio che per l’ambiente!