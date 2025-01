Infissi a prova di tormenta con il trucco della piuma | L’isolante perfetto a soli 2€ per una sauna in casa

Volete sapere come fare per ottenere infissi a prova di tormenta con il semplice trucco della piuma? Sappiate che vi basteranno 2€ per sentire il tepore da sauna in casa vostra.

Avere una casa ben coibentata e priva di spifferi vari, non aiuta soltanto per evitare malanni vari e torcicolli sempre più frequenti, ma anche per evitare che la bolletta dell’elettricità e quella del riscaldamento siano troppo alte.

La prima, perché per scaldarsi, molto spesso ci attrezziamo di stufette elettriche per aumentare di qualche grado il calore della stanza e la seconda, perché se sentiamo freddo è palese che aumentiamo al massimo le valvole del teleriscaldamento o del riscaldamento autonomo.

Per questo oggi vogliamo suggerirvi il trucco della piuma, grazie al quale avrete infissi a prova di tormenta. Per isolare al meglio la vostra stanza, dovrete spendere soltanto 2€ e sentirete “che calduccio”.

L’importanza di acquistare degli infissi recenti

Avere una casa ben isolata è il metodo migliore per risparmiare ma anche per poter vivere in casa propria al caldo, evitando raffreddori e malesseri in generale. La prima regola da seguire è quella di acquistare degli infissi nuovi, di materiale idoneo all’isolamento termico, i quali grazie ad adeguate guarnizioni, tendono il caldo del riscaldamento all’interno, senza farlo fuoriuscire all’esterno.

Per chi dispone ancora delle vecchie finestre di legno e non ha purtroppo abbastanza budget per poterle acquistare nuove, potrebbe per lo meno acquistare i famosi paraspifferi o comunque utilizzare del nastro isolate da applicare tutto intorno all’intercapedine. Anche il cambio delle guarnizioni potrebbero fare al caso vostro.

Il trucco della piuma

Se volete avere degli infissi a prova di tormenta, dovrete seguire il trucco della piuma, ideato da questa tiktoker esperta del fai da te, che ha lasciato i suoi follower senza parole. L’isolante perfetto vi costa soltanto 2€ e non avrete più freddo in camera vostra. Come rivela l’influencer, quando in casa sentite parecchi spifferi, non dovrete fare altro che prendere una piuma e poggiarla lungo tutta l’intercapedine della finestra.

Quando vedrete la stessa muoversi, avrete trovato i vostri punti poco isolati. In questo caso, non dovrete fare altro che acquistare una piccola brugola e regolare voi stessi, come mostra la tiktoker nel video che vi abbiamo postato, la chiusura della finestra, affinché non passi più aria fredda dall’esterno verso l’interno. Non tutti erano a conoscenza di questo trucchetto che da come possiamo leggere sui social, ha aiutato molti utenti. Qualora non disponeste di questa fessura, potreste provare a sigillare il tutto con del silicone come rivelano gli esperti.