Dieta, dopo gli sgarri natalizi mangio sempre questo frutto | Mi resetta in un lampo il punto vita

Se durante le feste avete mangiato troppo e vi sentite appesantiti, il segreto per dimagrire in fretta è questo.

La dieta durante le festività è assolutamente bandita. Non è possibile resistere alle prelibatezze della tavola.

La cucina italiana è fantastica ed in ogni Regione esistono piatti della tradizione a cui non si può assolutamente dire di no.

Purtroppo, questo peccato di gola porta con sé qualche Kg in più e quel senso di gonfiore dovuti dagli sgarri al regime alimentare che si solito seguite.

Non dovete assolutamente sentirvi in colpa, è tutto normale e basta davvero poco per ritrovare la forma perduta.

Ricordarsi sempre di riattivare il metabolismo

Un buon metabolismo è il segreto di un corpo sano. Per riattivare il metabolismo sopito, dai bagordi delle feste, basta poco. Muovetevi, fate delle belle passeggiate, accendete lo stereo e ballate la canzone che preferite.

Quando sentirete il vostro cuore battere più forte, state bruciando calorie. Il vostro corpo riaccende il vostro metabolismo e ritroverete la forma persa. Se volete un boost, per aiutarvi a sgonfiarvi più in fretta dovete controllare cosa mangiate.

Dimagrire mangiando i cibi giusti

Se state cercando un’opzione fresca e salutare per ritrovare la forma perduta, sappiate che esiste un frutto perfetto per questo. Questa deliziosa opzione tropicale, con l’87% di acqua nella sua composizione, è povera di calorie, il che la rende un’idea ideale per chi vuole perdere quei chili in più accumulati durante le vacanze. Tutti questi risultati li avrete mangiando dell’ananas, poiché oltre al basso contenuto calorico, è un frutto ricco di fibre, che lo rendono un alimento saziante che aiuta a controllare l’appetito e a mantenere l’idratazione.

Questo frutto è ideale per alleviare la pesantezza di stomaco e il fastidio che solitamente accompagna le abbuffate. Secondo gli esperti, è importante sottolineare che, per sfruttare tutte le sue proprietà, l’ananas deve essere consumato crudo , poiché il calore distrugge questo enzima, perdendo così i suoi effetti digestivi. Inoltre, il consumo di ananas è benefico anche per la salute cardiovascolare. La bromelina, un enzima naturale contenuto in questo frutto, ha un effetto anticoagulante che impedisce la coagulazione del sangue e impedisce alle piastrine di aderire alle pareti dei vasi sanguigni, riducendo il rischio di incidenti cardiovascolari. Importantissimo è che l’ananas ha un effetto diuretico che aiuta ad eliminare le tossine e riduce la ritenzione di liquidi, un problema comune dopo le vacanze.