Condominio, arrivano raccomandate da 800€ | Per questo brutto vizio stanno multando tutto il palazzo

Vivi anche tu all’interno di un condominio? Attenzione a questo brutto vizio perché potrebbero arrivarti multe da 800€.

Vivere in un condominio può avere sicuramente i suoi vantaggi, ma allo stesso tempo non dimenticarti di tutte le complicazioni in cui potresti incombere. Esiste un vizio in particolar modo che, se commesso, potrebbe costarti veramente caro. Le raccomandate possono raggiungere gli 800€ e, proprio per questo, non dovresti più sottovalutare la questione.

Ecco dunque nel dettaglio l’errore che non dovrai più commettere se abiti all’interno di un condominio.

Negli ultimi tempi, c’è un vizio che sta mettendo a rischio il portafoglio di molti condomini della nostra nazione. Si tratta di un piccolo errore che spesso viene sottovalutato, ma che in realtà potrebbe costare quanto uno stipendio. Onde evitare quindi di commettere questo reato, forse dovresti approfondire la questione leggendo il seguente articolo.

Perché d’altronde si sa.. prevenire è sempre meglio che curare e 800€ non sono sicuramente una passeggiata!

L’errore che commettono tutti i condomini almeno una volta

Tra gli errori più comuni commessi dai condomini, troviamo sicuramente quello di stendere i panni ancora gocciolanti. Se fino ad adesso credevi che appendere la biancheria fosse un gesto del tutto innocente, forse dovresti pensarci due volte. L’acqua che gocciola dal balcone di casa potrebbe infatti causare dei danni ai vicini di casa e disturbare così la quiete condominiale. Come se non bastasse, è la legge stessa che parla chiaro: ci deve essere sempre tollerabilità tra i vicini e i panni bagnati potrebbero andare oltre. Dunque, quando il comportamento di un condomino diventa insopportabile, si può passare inizialmente ad una sanzione pecuniaria per farsi risarcire i danni.

In casi più estremi, tuttavia, si può addirittura parlare di reato e il risultato potrebbe essere veramente pesante.

La multa per aver steso i panni

In molti condomini, i regolamenti stabiliscono addirittura dei divieti specifici. Per esempio, è possibile trovare dei divieti per appendere la biancheria bagnata sui balconi visibili dalla strada, per evitare che il decoro architettonico venga compromesso. Nel caso in cui il soggetto dovesse infrangere queste regole, allora potrebbero arrivare delle multe che partono da un minimo di 200€, fino ad un massimo di 800€. Ricordati inoltre che ogni Comune può stabilire dei limiti riguardo all’esposizione dei panni all’esterno e proprio per questo dovresti sempre dare un’occhiata.

Potremmo quindi affermare che stendere i panni può essere un grosso rischio e, proprio per questo, non dovresti sottovalutarlo più!