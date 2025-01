Termosifoni, svita questa rotella e prendono di nuovo potenza | Caldaia e termostato non devi nemmeno toccarli

La manutenzione dei termosifoni è importante per far si che funzionino e riscaldino al meglio l’ambiente, bastano piccole accortezze

Le basse temperature di quest’inverno portano a un significativo aumento dei consumi energetici, specialmente per il riscaldamento delle case. Questo incremento si riflette nelle bollette di luce e gas, che diventano più onerose nei mesi più freddi dell’anno. Già dai primi giorni dell’anno, il prezzo medio dell’elettricità sul mercato all’ingrosso ha raggiunto 137,83 euro per megawattora (MWh), segnando un aumento del 9,6% rispetto al giorno precedente e del 65,2% rispetto alla settimana precedente.

L’aumento dei costi energetici spinge ad adottare strategie per ridurre i consumi. La manutenzione dei termosifoni, ad esempio è essenziale per garantire un riscaldamento efficiente, una migliore qualità dell’aria e un controllo delle spese domestiche. Le operazioni di manutenzione devono essere svolte con regolarità per preservare il corretto funzionamento dell’impianto, eliminare accumuli di polvere e risolvere eventuali problematiche come la ruggine o gli intasamenti.

Quando la manutenzione ordinaria non basta, è necessario intervenire con operazioni straordinarie come la rimozione della ruggine o la verifica della quantità d’acqua nell’impianto. La ruggine può essere eliminata con carta vetrata e prodotti specifici, mentre il controllo dell’acqua assicura che l’impianto funzioni al massimo delle sue capacità.

Una manutenzione attenta e regolare permette non solo di evitare guasti costosi, ma anche di migliorare l’efficienza energetica e il benessere complessivo della casa. Dedicarvisi non solo migliora il comfort abitativo, ma è anche un gesto di attenzione verso l’ambiente e la propria salute, specialmente per chi soffre di allergie.

Come fare la manutenzione dei termosifoni e migliorarne l’efficienza

Per ottimizzare il riscaldamento domestico e ammortizzare i costi basta seguire piccoli accorgimenti. Si tratta di migliorare l’efficienza dei termosifoni, il sistema di riscaldamento più comune in gran parte dell’Europa. Uno dei suoi suggerimenti consiste nell’utilizzo di fogli riflettenti dietro i radiatori. Questi materiali, applicati con nastro biadesivo, riflettono il calore nella stanza, impedendo che venga disperso attraverso le pareti.

Un secondo trucco è lo spurgo dei radiatori, fondamentale per eliminare l’aria intrappolata che può compromettere l’efficienza del riscaldamento. Aprendo la valvola con un cacciavite e un contenitore pronto a raccogliere eventuali perdite, si garantisce che l’acqua circoli correttamente. Quando l’acqua scorre senza interruzioni, è il momento di chiudere la valvola.

La pulizia del termosifone è importante per il suo funzionamento

L’ultimo consiglio riguarda la pulizia dei termosifoni. La polvere accumulata può ostacolare il riscaldamento, aumentando i consumi energetici. Con l’aiuto di uno spolverino progettato per raggiungere anche le zone più difficili, è possibile migliorare l’efficienza del radiatore. Questo piccolo intervento permette ai termosifoni di riscaldarsi più velocemente, riducendo il consumo di gas e luce.

Questi semplici consigli evidenziano come spesso bastino piccoli accorgimenti che possono fare una grande differenza nei costi domestici. In un periodo in cui i prezzi dell’energia continuano a crescere, adottare questi semplici trucchi può aiutare molte famiglie a risparmiare senza rinunciare al comfort.