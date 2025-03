Bonus “viaggio di sola andata”: lo Stato non ti regalerà più nulla | Incassa questi 300€, saranno gli ultimi che vedrai

Il governo ti aiuta e ti accompagna anche nell’ultimo atto della tua vita, ecco il bonus che da sollievo alle famiglie

Quando un familiare viene a mancare, oltre al dolore emotivo, i parenti devono affrontare anche le spese legate al funerale e alla sepoltura. Questi costi possono essere elevati, ma lo Stato prevede una detrazione fiscale per alleggerire il peso economico sulle famiglie. L’agevolazione permette di detrarre fino a 294,50 euro, pari al 19% di un massimo di 1.550 euro per ciascun funerale.

La detrazione non dipende dal grado di parentela con il defunto, ma è riconosciuta a chi ha effettivamente sostenuto la spesa. Ciò significa che, anche se il funerale è organizzato da un parente meno stretto o da una persona non direttamente legata al defunto, la detrazione spetta comunque a chi ha effettuato il pagamento.

Le spese che possono essere detratte includono tutti i costi direttamente legati al funerale e alla sepoltura, come il servizio funebre, la bara, la lapide e altri servizi accessori. Tuttavia, anche se il funerale dovesse costare più di 1.550 euro, la detrazione si applica solo fino a questa soglia.

Se più persone contribuiscono alle spese funebri, la detrazione viene suddivisa tra loro in base all’importo effettivamente sostenuto da ciascuno. Ad esempio, se il funerale costa 2.000 euro e due fratelli pagano 1.000 euro ciascuno, potranno detrarre entrambi il 19% di 775 euro, ossia 147,25 euro a testa.

Detrazione per più funerali

Se una persona si fa carico delle spese per due funerali distinti, ha diritto a una doppia detrazione. In questo caso, il limite di spesa raddoppia a 3.100 euro e la detrazione massima sale a 589 euro (294,50 euro per ciascun funerale). Questa possibilità vale solo se i funerali sono riferiti a persone diverse.

Per richiedere la detrazione, bisogna indicare le spese funebri nel Modello 730. Se una sola persona ha sostenuto tutte le spese, l’importo sarà già incluso nel 730 precompilato. Se più persone hanno contribuito, ognuna dovrà riportare la propria quota nel campo apposito, mentre nel campo “importo complessivo” si dovrà inserire la somma totale delle spese.

I righi da compilare nel Modello 730

Le spese funebri devono essere inserite nel Quadro E, nei righi E8 e E10, con il codice 14. Se si richiede la detrazione per più funerali, va compilato un rigo separato per ogni evento. L’Agenzia delle Entrate calcolerà poi la detrazione spettante in base alla percentuale di spesa sostenuta.

Il bonus per le spese funebri rappresenta un aiuto importante per le famiglie, soprattutto nei momenti di difficoltà. Anche se l’importo detraibile non copre l’intero costo del funerale, consente comunque di recuperare una parte della spesa. Per ottenere il beneficio fiscale, è fondamentale conservare tutte le ricevute e i documenti di pagamento, così da poter dimostrare l’avvenuto versamento all’Agenzia delle Entrate.