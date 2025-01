Bagno, appena arrivato il mobiletto Lidl fa subito boom di vendite | L’incasso perfetto per la tua lavatrice

Se state cercando un incasso perfetto per la vostra lavatrice, non potrete non acquistare il nuovo mobiletto del Lidl per il bagno che fa al caso vostro.

Chi l’ha detto che nei discount non si possa fare la spesa come si farebbe normalmente nei supermercati della Grande Distribuzione? Questo sciocco stereotipo sta finalmente iniziando a cadere, in quanto molti clienti oggi giorno, affidano la propria spesa settimanale a entrambi i negozi.

È facile, basta prendere i vari volantini e acquistare i vari prodotti della propria lista, dove si trovano maggiormente in sconto. Ovviamente al Lidl di offerte esilaranti ne troverete molteplici e non soltanto per quanto concerne l’alimentazione, ma anche altri generi.

Per questo non stupisce che il nuovo mobiletto per il bagno da poco reso disponibile sta facendo il boom di vendite. Sarà l’incasso perfetto per la tua lavatrice.

Delle offerte da “effetto wow”

Prima di proseguire, volevamo aprire una breve parentesi in merito al nuovo volantino del Lidl attualmente attivo. Tralasciando per un attimo la sezione alimentare, in quanto sapete benissimo da soli, senza bisogno che ve lo diciamo noi, quanto sia vasto l’elenco dei prodotti da gustare disponibili tra i loro scaffali.

Oggi vogliamo portare alla vostra attenzione su diversi elettrodomestici e accessori vari che potrebbero fare al caso vostro. Abbiamo per esempio: l’idropulsore ricaricabile a 12.99 euro e dello stesso prezzo anche il ferro da stiro a vapore. Inoltre potreste acquistare per esempio la friggitrice ad aria a 24,99 euro, il forno a microonde a 49 euro, il frullatore a 19,99 euro, il tostapane a 12,99 euro e molto altro ancora. Affrettatevi perché queste offerte durano soltanto fino al 26 gennaio.

Il mobiletto per il bagno del Lidl

Alzi la mano chi sapeva dell’arrivo di questo straordinario mobiletto per il bagno del Lild, grazie al quale l’incasso per la vostra lavatrice sarà assolutamente perfetto? Vi diciamo solo che sta facendo il boom di vendite, visto che i clienti fanno la fila per portarselo a casa.

Stiamo parlando del mobile per lavatrice a 49 euro, presentato da volantinolidl.it, che presenta le suddette caratteristiche: Dimensioni (L x A x P): 64,5 x 190 x 25 cm; 2 piani che potrete regolare in altezza e tutto il materiale per il montaggio è incluso. Ricordatevi tra l’altro che il peso massimo che supporta ogni ripiano sarà massimo di 6 kg. Come potrete vedere dall’immagine, il colore sarà bianco e nel vostro bagno farà un figurone, visto che darà non soltanto quella luce in più che tutti cercano nei mobili, ma vi aiuterà anche a ottimizzare lo spazio.