Fuori il Bando Asl: hai pochi giorni | Tempo indeterminato e ti sistemi per la vita

Non perderti assolutamente il bando Asl. Hai pochissimi giorni per candidarti e avrai la possibilità di sistemarti a vita.

Se anche tu sei alla ricerca di un lavoro sicuro, professionale e a tempo indeterminato, allora forse dovresti continuare a leggere il seguente articolo. Questo perché, proprio in queste ore, tutti quanti si stanno proponendo per il bando Asl 2024. Non perderti questa importantissima occasione, hai pochissimi giorni per poterti candidare e ottenere così il lavoro dei tuoi sogni. Ecco però di che cosa si tratta e quali città sono interessate.

Purtroppo oggigiorno sono in molti i giovani che cercano disperatamente il lavoro della vita e non uno stagionale.

In Italia il tasso di disoccupazione è ancora troppo alto e, molte persone, si accontentano di mestieri poco sicuri, per nulla seri e con una bassa retribuzione. Quello che però non tutti sanno è che, proprio in queste ore, l’Asl (ossia l’Azienda unità Sanitaria Locale) ha proposto ai cittadini italiani un interessantissimo bando. Candidandoti potresti essere sistemato a vita e, oltretutto, i requisiti richiesti non sono molti.

Ecco però quale posizione sta ricercando l’azienda e perché anche tu potresti essere il candidato italiano.

Quali figure sta ricercando l’Asl

L’Azienda unità Sanitaria Locale sta assumendo personale da inserire negli Uffici Amministrativi e propone alle persone un contratto a tempo indeterminato. Andando quindi a spulciare all’interno del bando, si può leggere che sono richieste persone in grado di ricoprire il ruolo di Collaboratore Amministrativo professionale nel settore statistico (5 persone totali). I posti di tale bando sono così divisi: un posto all’interno dell’azienda Asl di Reggio Emilia, uno a Piacenza, uno a Parma, un posto a Modena e infine uno presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria sempre di Modena.

Ecco dunque tutti i requisiti necessari per poter essere finalmente assunto e cambiare completamente la tua vita professionale.

I requisiti richiesti dall’azienda

L’azienda Asl ha specificato che il candidato dovrà possedere almeno uno di questi titoli di studio: laurea in Scienze Statistiche, in Statistica o un diploma in una scuola diretta a fini speciali di durata triennale. Il soggetto potrà aver conseguito una laurea anche in: Metodi per l’Analisi Valutativa dei Sistemi Complessi, Statistica Sociale e Demografica, Statistica Finanziaria, Economica ed Attuariale. In alternativa, sarà presa in considerazione anche una laurea magistrale in: Scienze Statistiche e Scienze Statistiche attuariali e finanziarie.

Insomma, se anche tu senti di essere il perfetto candidato per questo bando Asl non perdere occasione e invia subito la tua domanda!