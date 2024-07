Arresto per Spaccio: Polizia di Stato Cattura 38enne a Catania

Gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un uomo di 38 anni a Catania, accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante una pattuglia serale in piazza Borsellino, gli agenti hanno notato un sospetto “Rider” in scooter che, vedendo la polizia, ha cambiato direzione improvvisamente. Dopo un breve inseguimento, è stato fermato in via Cristoforo Colombo.

All’atto del controllo, l’uomo ha ammesso di possedere sostanze illecite e ha consegnato spontaneamente 23 pacchetti di cellophane. Nascosti nelle parti intime, questi pacchetti contenevano 17 involucri di cocaina (8,19 grammi), 4 di MDMA (2,87 grammi) e 2 di cocaina rosa (1,13 grammi).

La perquisizione personale ha portato al sequestro di 560 euro, presumibilmente guadagnati con lo spaccio. Il contenitore da lui usato per le consegne, che avrebbe dovuto contenere cibo, era vuoto e serviva da copertura per le sue attività illecite.

In seguito all’arresto, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del Pubblico Ministero, in attesa di giudizio immediato.