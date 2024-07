Salvo Tomarchio entra in scena all’Assemblea Regionale Siciliana

Segna l’inizio di un nuovo capitolo per l’Assemblea Regionale Siciliana (Ars) con l’insediamento di Salvo Tomarchio, il primo dei non eletti nella lista di Forza Italia durante le ultime elezioni regionali. Tomarchio assume il ruolo precedentemente occupato da Marco Falcone, ora membro del Parlamento europeo.

Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, ha espresso i suoi migliori auguri a Tomarchio: “A nome di tutta Forza Italia siciliana, auguro a Salvo Tomarchio un proficuo lavoro in seno all’Ars. Siamo fiduciosi che la sua consolidata esperienza come amministratore pubblico sarà un prezioso contributo al lavoro parlamentare, supportando efficacemente l’operato del governo Schifani e proseguendo nel solco tracciato da Marco Falcone, il quale continuerà il suo impegno al Parlamento Europeo.”

L’arrivo di Tomarchio è accolto con entusiasmo dal partito, che vede in lui una figura capace di portare avanti gli ideali e gli obiettivi di Forza Italia all’interno dell’assemblea siciliana.