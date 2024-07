“Iddu”: Un Film che Esplora la Vita di Matteo Messina Denaro

Il cinema italiano si prepara a presentare un’opera cinematografica audace e provocatoria che esplora la vita del famigerato boss mafioso Matteo Messina Denaro. Il film, intitolato “Iddu”, è diretto dalla coppia di registi siciliani Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, noti per il loro approccio narrativo che mescola elementi realistici con una sottile vena di farsa.

La trama si concentra su Catello, un politico caduto in disgrazia e incarcerato per mafia, che si trova di fronte a una seconda possibilità quando i servizi segreti italiani gli offrono la libertà in cambio della sua collaborazione per catturare Messina Denaro, il suo ex figlioccio e ultimo grande latitante di Cosa Nostra. Attraverso un improbabile scambio epistolare con il latitante, Catello cerca di sfruttare il vuoto emotivo di Messina Denaro, ma si rende presto conto che giocare con uno dei criminali più ricercati al mondo comporta rischi enormi.

Il ruolo di Catello è interpretato dal veterano del cinema italiano Toni Servillo, mentre Elio Germano dà vita al personaggio di Matteo Messina Denaro, offrendo una performance che promette di essere intensa e multiforme¹. Il cast è completato da attori del calibro di Daniela Marra, Barbora Bobulova, Giuseppe Tantillo, Fausto Russo Alesi, Betti Pedrazzi, Antonia Truppo e Tommaso Ragno.

La colonna sonora del film è stata composta da Colapesce, che con le sue melodie ha saputo catturare l’essenza della Sicilia e della sua storia travagliata. “Iddu” sarà presentato in anteprima alla 81ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e successivamente distribuito nelle sale italiane da 01 Distribution a partire dal 10 ottobre 2024.

I registi Grassadonia e Piazza hanno espresso grande emozione per la partecipazione al festival, ricordando come da ragazzi sognavano il mondo del cinema mentre i loro genitori li portavano alla Mostra del Cinema di Venezia. Ora, con “Iddu”, realizzano un sogno e offrono al pubblico una nuova prospettiva su eventi storici ancora vivi nella memoria collettiva.

“Iddu” non è solo un film, ma un viaggio nella psiche di uno dei criminali più noti d’Italia, una storia che promette di lasciare il pubblico con molte domande e riflessioni sulla natura del male e sulla possibilità di redenzione.