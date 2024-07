Denuncia di Lanfranco Zappalà: il procedimento giudiziario prosegue

Non è stata accolta la richiesta di archiviazione per la denuncia presentata dall’ex consigliere comunale Lanfranco Zappalà, relativa alla diffusione di un video che lo mostra mentre getta rifiuti in un’area non consentita a Belpasso. Sarà ora un giudice a decidere se il procedimento proseguirà. Il pubblico ministero Andrea Bonomo aveva precedentemente richiesto l’archiviazione, affermando che l’indagine non aveva identificato elementi utili per individuare i responsabili del reato.

La decisione definitiva sull’archiviazione è attesa per l’11 settembre, quando si terrà una camera di consiglio al Palazzo di Giustizia. Nel frattempo, l’Autorità Garante della Privacy ha avviato un’istruttoria preliminare basata su un esposto presentato dallo stesso Zappalà a marzo. Il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, ha anch’egli presentato un esposto sulla diffusione del video.