Incendio su un bus di linea sulla SS 417: tutti i passeggeri illesi

Nel primo pomeriggio di oggi, un autobus di linea ha preso fuoco sulla SS 417 al km 37, nel comune di Mineo. A bordo si trovavano 19 passeggeri, tutti messi in salvo dall’autista prima che le fiamme avvolgessero completamente il mezzo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Palagonia, supportati da un’autobotte dalla Sede Centrale e dall’autovettura del tecnico di servizio. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Fortunatamente, non si segnalano feriti, ustionati o intossicati. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono in corso, con la presenza dei Carabinieri del locale Comando di Stazione.

