Impegno dei Carabinieri nel prevenire e contrastare la violenza di genere

Il Comando Provinciale Carabinieri di Catania pone un’attenzione particolare alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, avvalendosi di una rete di monitoraggio attiva dal 2014, composta da personale qualificato e specializzato in questa delicata tematica.

In questo contesto, i Carabinieri della Stazione di Fiumefreddo hanno proceduto all’arresto di un uomo di 28 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. La Centrale Operativa di Giarre, rispondendo prontamente alla richiesta di aiuto di una donna, ha inviato una pattuglia presso la sua abitazione. Grazie alla profonda conoscenza del territorio e alla rapidità d’intervento, i militari sono riusciti a prevenire ulteriori violenze.

Durante l’operazione, i Carabinieri hanno trovato il giovane in uno stato di agitazione, mentre danneggiava il balcone della madre e tentava di forzare l’ingresso dell’appartamento. La madre, visibilmente scossa, ha poi raccontato di essere stata ripetutamente minacciata dal figlio, tossicodipendente, che le chiedeva denaro e diventava aggressivo al rifiuto.

Nonostante una denuncia precedente ritirata nel 2019, la situazione non è migliorata, portando a un nuovo intervento delle forze dell’ordine. In seguito all’arresto, l’aggressore è stato messo agli arresti domiciliari con l’uso del braccialetto elettronico, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Questo caso sottolinea l’importanza dell’impegno continuo nella lotta contro la violenza domestica e l’estorsione, per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini.