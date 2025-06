San Cono – “Musica, memoria ed emozione” al Cine Teatro Chiarelli con i Bellamorèa e Andrea Tidona

Il 21 giugno alle 21:00 il Teatro Chiarelli di San Cono ospiterà “Le Note degli Angeli”, uno spettacolo musico-teatrale promosso dall’APS “Con Salvatore nel cuore” e patrocinato dal Comune di San Cono. Sarà una serata di memoria e speranza, dove le note della musica e le parole del teatro si fonderanno per celebrare chi, prematuramente scomparso, ha lasciato un segno di impegno civile e solidarietà. Sul palco i Bellamorèa, il duo siciliano formato dai fratelli Emanuele e Francesco Bunetto, accompagnati dall’ensemble Ichnos, proporranno un percorso sonoro che spazia dal pop alla world music, dal jazz al tango, con contaminazioni etniche. Le loro canzoni, note per affrontare temi quali legalità, pace, libertà, inclusione e ambiente, raccontano anche di sogni, radici e identità.

Ospite d’onore della serata sarà l’attore Andrea Tidona, celebre per le sue interpretazioni ne “La vita è bella” (1997) e ne “La meglio gioventù” (2003) — per il quale ha vinto il Nastro d’Argento come miglior attore non protagonista — e in film e serie come “Paolo Borsellino” (2004), “Il 7 e l’8” (2007), “Il giovane Montalbano” (2012), “Vittime eccellenti” (1999) e “I cento passi” (2000). Con la sua presenza, l’evento acquisterà un’ulteriore profondità, grazie al suo impegno nel dare voce ai temi della giustizia, della memoria e della responsabilità civile.

Il programma della serata attraverserà emozioni forti e riflessioni profonde: da “Carizza”, dolce ode alla tenerezza delle carezze, a “Vinni l’amuri”, che racconta il ritorno da esperienze di guerra; da “Stidda Lucenti”, dedicato alla forza di chi convive con la disabilità, a “Nun c’è chi diri”, toccante omaggio alle vittime di mafia; da “Ma di chi stamu parannu”, che dà voce ai sogni dei giovani, a “Caminanti”, inno all’uguaglianza fra i popoli, fino a “Tierra del Sol”, riflessione sul legame fra ambiente e civiltà. Non mancheranno brani che affrontano tematiche di grande attualità — “Gammazita” sul femminicidio, “Ciatu di l’anima” sugli emigrati italiani, “Ma pi favuri” sul fenomeno dei “cervelli in fuga” — e celebrazioni di radici e bellezza, come “Veniti” per la Sicilia e “O matri mia” alle madri. Lo spettacolo culminerà in un momento di gioia con “Comu fazzu”, il cui videoclip è stato girato proprio a San Cono con Nino Frassica, e con l’inedito “Passerà”, eseguito con un coro gospel e dedicato alla capacità di superare le difficoltà.

“Siamo lieti di organizzare eventi che arrivino al cuore della gente e favoriscano aggregazione e riflessione”, dichiara Roberto Calaciura, presidente dell’APS “Con Salvatore nel cuore”. “Che le note di questa serata rendano omaggio ai giovani che ci hanno lasciato troppo presto e portino conforto a chi li ama: sebbene la loro vita sia stata breve, il loro impatto sulle nostre esistenze resterà indelebile.”