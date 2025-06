Indagine su protesi acustiche: perquisizioni del NAS nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa

I Carabinieri del NAS di Ragusa hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro disposto dalla Procura della Repubblica di Siracusa nei confronti di personale medico e imprenditori operanti nel settore delle protesi acustiche. Tutti risultano indagati per reati contro la pubblica amministrazione, commessi nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

Secondo gli inquirenti, le illecite prescrizioni riguarderebbero protesi acustiche non necessarie o non adeguate alle reali condizioni dei pazienti, ordinate al fine di favorire specifiche aziende produttrici. Le perquisizioni puntano a raccogliere prove documentali e informatiche utili a chiarire l’esistenza di un sistema corruttivo che avrebbe condizionato le forniture.

