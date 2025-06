Controlli serrati nel quartiere San Cristoforo: Polizia di Stato all’opera

Proseguono senza sosta le attività di prevenzione e contrasto all’illegalità messe in campo dalla Polizia di Stato nei vari quartieri di Catania, con l’obiettivo di garantire ai cittadini la serenità di vivere e lavorare in un contesto sicuro. Dagli storici vicoli del centro alle aree più periferiche, le Volanti della Questura non abbassano mai la guardia: negli ultimi giorni, numerosi servizi mirati hanno prodotto risultati concreti, confermando l’impegno costante delle forze dell’ordine a tutela dell’ordine pubblico.

Il commissariato “San Cristoforo” ha guidato un’operazione integrata che ha visto la partecipazione di tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e degli agenti della Polizia Locale, garantendo un dispositivo di sicurezza dinamico e capillare. Fin dalla prima fase, i controlli si sono concentrati sui negozi della zona: un panificio, una pizzeria e una panineria sono stati sanzionati per irregolarità amministrative – occupazione abusiva di suolo pubblico, insegne non autorizzate e somministrazione di alimenti non consentita –, con multe complessive per 3.000 euro comminate dalla Polizia Municipale.

Parallelamente, in punti strategici individuati grazie alla conoscenza approfondita del territorio, sono stati istituiti posti di controllo stradale che hanno consentito di identificare oltre 100 persone e verificare 51 veicoli tra auto e scooter. Gli automobilisti sorpresi senza revisione o senza copertura assicurativa hanno ricevuto sanzioni per 6.000 euro complessivi, e i mezzi privi di polizza sono stati sequestrati sul posto.

Durante il pattugliamento di piazza Dante, un gruppo di giovani ha attirato l’attenzione degli agenti: un 17enne è stato segnalato alla Prefettura per consumo di sostanze stupefacenti, trovato a fumare uno spinello, mentre un suo coetaneo è stato denunciato per violazione delle prescrizioni sul sequestro dello scooter in suo affidamento, con conseguente confisca e rimozione del mezzo.

Non sono emerse irregolarità negli altri sette controlli a persone sottoposte a misure cautelari personali residenti nella zona. L’attività di monitoraggio proseguirà nei prossimi giorni nel quartiere San Cristoforo e in altre aree della città, per garantire una presenza costante e rassicurante da parte della Polizia di Stato.