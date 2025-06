Controlli straordinari a Aci Castello e Aci Trezza

Ieri mattina la Polizia di Stato, su disposizione del Questore di Catania, ha realizzato un servizio straordinario lungo il territorio comunale di Aci Castello e nella frazione marittima di Aci Trezza. L’operazione, inserita nel piano di controlli rinforzati attuato dalla Questura in tutta la provincia, è stata coordinata dalla Squadra Volanti con il supporto della Squadra Cinofili, del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, della Polizia Locale di Aci Castello e della Capitaneria di Porto.

L’intervento mirava in particolare a garantire il rispetto del Codice della strada e a ripristinare l’ordine nel porto nuovo di Aci Trezza, affollato soprattutto nei fine settimana estivi. Nel corso dell’attività sono state identificate oltre 170 persone e controllati 100 veicoli. Oltre al pattugliamento dinamico, sono stati istituiti posti di controllo in punti chiave della viabilità. In collaborazione con la Polizia Locale sono emerse numerose infrazioni: mancato uso del casco, veicoli non revisionati e mancanza di copertura assicurativa. Complessivamente le violazioni contestate ammontano a circa 4.500 € di sanzioni. Durante un inseguimento, le motovolanti hanno fermato un motociclista che procedeva a velocità eccessiva, mettendo a rischio l’incolumità di turisti e bagnanti.

All’interno del porto nuovo, grazie all’ausilio della Capitaneria di Porto e della Polizia Locale, sono state elevate 22 multe per sosta su area demaniale, pratica che ostacola il passaggio dei mezzi di soccorso e l’attracco in caso di emergenza. I controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva, in sinergia con la Polizia Locale di Aci Castello, per prevenire comportamenti pericolosi soprattutto tra i più giovani.