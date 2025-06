Bollicina Gold 2019: il Metodo Classico 100% Sicilia firmato Dolce&Gabbana e Donnafugata

Dolce&Gabbana e Donnafugata firmano un nuovo capolavoro enologico 100% Siciliano: il Metodo Classico “Bollicina Gold 2019”, prima annata di uno spumante a denominazione Sicilia DOC Nerello Mascalese, frutto di una collaborazione che unisce due icone del Made in Italy nel segno dell’amore per la Sicilia. La storia di questo gioiello inizia nell’estate del 2019, tra le vigne d’altura della Tenuta di Randazzo, alle pendici dell’Etna, dove i vitigni di Nerello Mascalese affondano le radici in terreni sabbiosi di origine vulcanica, a oltre 500 metri di altitudine. Proprio qui, il 14 e il 15 settembre, si è svolta la vendemmia manuale delle uve selezionate con meticolosa cura, per garantire grappoli perfettamente integri e maturi al punto giusto.

Dopo una rigorosa cernita in vigneto e in cantina, le uve vengono sottoposte a una pressatura soffice, che estrae il succo senza stressare la buccia. La prima fermentazione avviene in serbatoi di acciaio a temperatura controllata, preservando al massimo profumi e freschezza. Il vino base, ottenuto da questa procedura, entra quindi nella fase cruciale del Metodo Classico: la rifermentazione in bottiglia, seguita da un affinamento sui lieviti di circa 36 mesi. Una maturazione lenta e costante, capace di sviluppare aromi complessi e una cremosità di bollicina straordinaria.

Terminato il lungo contatto con i lieviti, la bottiglia viene degorgiata, eliminando il “tappo” di sedimenti, e poi lasciata riposare per almeno altri 12 mesi prima della commercializzazione. In totale, quindi, oltre cinque anni di paziente lavoro e attenzione in cantina, un tempo che conferisce a questo Metodo Classico una personalità unica: si apre con sentori di crosta di pane, lievito fresco e mandorla tostata, per poi virare su note di frutta gialla matura, miele di zagara e agrumi canditi, sorrette da una mineralità sapida e da una persistenza lunghissima.

Anche la veste esteriore celebra la fusione tra artigianalità e lusso: l’etichetta applicata a mano richiama la finitura “liquid gold” della collezione Casa Oro24K di Dolce&Gabbana, con font in rilievo e dettagli dorati che risplendono al minimo bagliore. Una confezione preziosa, pensata per esaltare la nobiltà del contenuto e l’eccellenza dell’artigianato italiano. “Bollicina Gold 2019” entra a pieno titolo nella famiglia di vini frutto della sinergia Dolce&Gabbana–Donnafugata, che già annovera il rosato “Rosa”, il bianco “Isolano” e i rossi “Cuordilava” e “Tancredi”. Tutti interpreti autentici del terroir siciliano, capaci di raccontare le mille sfumature dell’isola: dal mare di Sicilia alle pendici del vulcano, passando per la storia millenaria e le tradizioni contadine.

Oltre alla classica bottiglia da 750 ml, il Metodo Classico “Bollicina Gold 2019” è disponibile anche in formato magnum, per celebrare eventi speciali o condividere un brindisi in grande stile. Un tributo all’Isola che mette insieme il rigore delle tecniche più raffinate e la ricchezza di un territorio unico al mondo, destinato a diventare un punto di riferimento per gli amanti delle bollicine di classe superiore.