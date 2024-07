Assunzioni Urgenti: contratto per controllo e sorveglianza passegeri | No esprienza ma fai in fretta

Se anche tu sei alla ricerca di un lavoro, in queste ore stanno facendo delle assunzioni urgenti per il controllo e sorveglianza passeggeri.Oggigiorno trovare lavoro è diventata un’impresa ardua e se anche tu sei ancora disoccupato, nel seguente articolo potrai trovare la posizione perfetta per te. In queste ore stanno facendo delle assunzioni urgenti per il controllo e sorveglianza passeggeri. La cosa interessante? Non servirà alcuna esperienza per essere assunto. Ma ecco nello specifico di che cosa si tratta, quali sono i requisiti necessari e come fare domanda.

Purtroppo, in Italia, il tasso di disoccupazione è sempre abbastanza alto e sono in molti i giovani che non riescono a trovare la professione dei sogni.

Generalmente si può quindi finire con lo svolgere lavori stagionali, poco sicuri o con una retribuzione non soddisfacente. Se anche tu stavi ricercando un mestiere che fosse l’opposto di quanto appena elencato, forse dovresti prendere in considerazione le nuove assunzioni che sta facendo l’Azienda Trasporti Milanesi, ossia l’ATM. In queste ore una buona fetta della popolazione italiana sta già inviando la propria candidatura.

Ma ecco nello specifico quali sono le figure ricercate dall’azienda e perché anche tu potresti fare al caso loro.

Perché lavorare per l’ATM

L’azienda Trasporti Milanesi è alla ricerca urgente di figure che possano ricoprire il ruolo di Agenti di linea itineranti per sistemi di metropolitana automatica. Il compito di queste figure sarà quello di sorvegliare, controllare e assistere i passeggeri, gestire ogni tipo di anormalità e intervenire in caso di emergenza. L’azienda ha già sottolineato che non servirà alcun tipo di esperienza e che gli unici requisiti sono: un’età compresa tra i 21 e i 45 anni, possesso del diploma e della patente B. Come se non bastasse, l’individuo dovrà essere propenso alle relazioni con il pubblico, autocontrollo, capacità di lavorare in un team e in autonomia e predisposizione al problem solving.

Se quindi anche tu senti di poter essere il candidato ideale, ecco come poter inviare la tua domanda.

Come potersi candidare

Per riuscire ad ottenere questo lavoro, basterà collegarsi alla pagina lavorareinatm.it e dopodiché cliccare sulla sezione ‘Agenti di linea itineranti per sistemi di metropolitana automatica’. A questo punto non ti resterà che inserire il tuo Curriculum Vitae o accedere con il tuo LinkedIn. Inutile dire che sono già in molti a non aver perso questa occasione e, proprio per questo, sbrigati prima che sia troppo tardi!

Soltanto in questo modo potrai finalmente lavorare con un’azienda sicura, professionale e rinomata all’interno della nostra nazione.