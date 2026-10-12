Sequestro contraffazione Misterbianco, 6.700 articoli falsi

Oltre 6.700 articoli con marchi contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in un deposito e punto vendita di Misterbianco, nel Catanese. L’intervento è stato eseguito dai militari della Compagnia Pronto Impiego di Catania nei locali usati da una ditta individuale che vendeva all’ingrosso prodotti di vario genere.

Cosa è stato trovato

Tra la merce sequestrata figurano portachiavi, penne, peluche, giocattoli, adesivi, bracciali, fermacapelli, foulard e portamonete, molti dei quali destinati a bambini e ragazzi. Gli oggetti riportavano marchi contraffatti di brand noti come Disney, Marvel, Hello Kitty, Labubu, Barbie, Squid Game e McDonald’s. Nel lotto anche articoli con loghi falsi di griffe del lusso come Miu Miu, Louis Vuitton e Dior.

Il deferimento del titolare

Tutta la merce è stata sequestrata. Il titolare della ditta è stato deferito alla Procura della Repubblica, secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza, per i reati di «introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi» e «ricettazione».

I controlli nel territorio catanese

L’operazione rientra nel dispositivo di controllo del territorio che il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania ha intensificato negli ultimi giorni contro la commercializzazione di prodotti contraffatti nelle diverse aree della città metropolitana.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva e che le ricostruzioni riportate corrispondono all’ipotesi accusatoria.