Movida sicura Catania, 406 identificati nel weekend

Polizia e Carabinieri in campo tra centro storico e lungomare: identificate 406 persone, controllati 205 veicoli e sanzionati parcheggiatori abusivi.

Un dispositivo interforze ha presidiato nel fine settimana il centro storico e il lungomare di Catania, nell’ambito dell’operazione movida sicura disposta con ordinanza del Questore e concordata dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Tra Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Carabinieri, nel corso della serata e della notte sono state identificate complessivamente 406 persone e controllati 205 veicoli.

I numeri della Questura

Il dispositivo coordinato dalla Polizia di Stato, con il supporto della Polizia Scientifica per la documentazione delle attività, ha portato all’identificazione di 295 persone, di cui 52 con precedenti penali, e al controllo di 128 veicoli tra auto e moto. Sono state contestate 32 sanzioni al Codice della Strada, con 16 tra fermi e sequestri amministrativi: tra le violazioni più ricorrenti, la mancanza di assicurazione, la revisione scaduta, l’assenza di documenti al seguito, la guida senza patente e la circolazione in ciclomotore senza casco.

Il giro di vite sui parcheggiatori abusivi

I controlli si sono concentrati anche su piazza Bellini, piazza Stesicoro, corso Sicilia e il lungomare, dove la Polizia di Stato ha intensificato la lotta ai parcheggiatori abusivi. Le volanti e le moto volanti della Questura hanno fermato e sanzionato 8 persone, diverse delle quali già controllate in passato per lo stesso motivo, procedendo in tutti i casi al sequestro delle somme incassate illecitamente. Tre di loro sono stati anche denunciati per la violazione del Dacur, il provvedimento con cui il Questore aveva vietato loro di stazionare proprio in quelle aree.

L’azione dei Carabinieri nel centro storico

Parallelamente, i Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile hanno operato con pattuglie dinamiche, militari a piedi ed equipaggi dotati di etilometro e drug-test in piazza Federico di Svevia, piazza Currò, largo Rosolino Pilo e nelle zone limitrofe, con l’obiettivo dichiarato di contrastare lo smercio di droga tra i giovani, i reati predatori e la guida in stato di alterazione. Sono state identificate 111 persone e controllati 77 veicoli, 21 dei quali sottoposti a sequestro o fermo amministrativo. Le contestazioni per violazioni al Codice della Strada sono state 30, per un importo complessivo di circa 29.000 euro e la decurtazione di 80 punti patente: tra queste, 4 sanzioni amministrative e una penale per guida senza patente, 5 mancate revisioni, 8 casi di assicurazione mancante e 9 sanzioni per mancato uso del casco.

Etilometro e controlli antidroga

Le verifiche con l’etilometro, condotte dal Nucleo Radiomobile nel centro storico, hanno riguardato 23 conducenti suddivisi per fasce d’età, dai 18 anni in su, senza che venissero rilevate irregolarità. Nelle aree adiacenti a piazza Duomo, le pattuglie dei motociclisti hanno inoltre effettuato controlli mirati alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi od oggetti atti a offendere. Nel complesso, secondo quanto riferito dalla Questura, non sono stati registrati disordini nello svolgimento della movida notturna.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva e che le ricostruzioni riportate corrispondono all’ipotesi accusatoria.