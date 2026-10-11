Anfiteatro Romano, oltre 18 mila ingressi in quattro mesi

L’Anfiteatro Romano di piazza Stesicoro ha registrato 18.274 ingressi tra giugno e settembre 2026, con incassi complessivi di 56.528 euro. Il sito è tornato pienamente accessibile al pubblico dopo diversi anni di chiusura.

Nel solo mese di settembre gli accessi sono stati 5.274, per un incasso di 15.210 euro. Le entrate si aggiungono ai 41.318 euro rendicontati dall’Amministrazione comunale per giugno, luglio e agosto.

Biglietti da uno a quattro euro

La visita costa 4 euro con il biglietto intero e 3 euro con il ridotto. Per le visite scolastiche la tariffa è di 2 euro, mentre per la Notte dei Musei è previsto un ingresso a 1 euro.

Il monumento è conosciuto anche come «Colosseo Nero», per il colore scuro della pietra lavica impiegata nella sua costruzione.

La gestione comunale e il progetto della rete museale

Il sito è di pertinenza regionale. L’Amministrazione guidata dal sindaco Enrico Trantino ne gestisce direttamente la fruizione attraverso un accordo con il Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania, con un servizio dedicato alla biglietteria e al controllo degli accessi.

«Questi numeri dimostrano quanto Catania abbia bisogno di riappropriarsi dei propri luoghi della memoria e di renderli pienamente accessibili ai cittadini e ai visitatori», ha detto Trantino.

Il sindaco ha ricordato l’illuminazione artistica realizzata nel 2025 e ha annunciato l’intenzione di proseguire la valorizzazione dei beni culturali con partner gestionali. Alla creazione di una rete museale con gestione manageriale stanno lavorando il direttore della Cultura Paolo Di Caro e la Direzione comunale.