Bonaccorsi e Campisi aderiscono a Forza Italia a Catania

Bonaccorsi e Campisi hanno ufficializzato l’adesione a Forza Italia. Erika Bonaccorsi è presidente della VII Commissione consiliare, mentre Alessandro Campisi è consigliere comunale e consigliere delegato alla Città Metropolitana.

L’annuncio di Minardo e Tomarchio

A comunicare l’ingresso nel partito sono il commissario regionale Nino Minardo e il deputato regionale Salvo Tomarchio. Per i due esponenti, l’adesione rafforza la presenza di Forza Italia in Consiglio comunale a sostegno dell’azione amministrativa del sindaco Enrico Trantino.

«Questa adesione conferma la bontà dell’operato che si sta portando avanti in provincia di Catania per rendere il partito più forte», affermano Minardo e Tomarchio.

I ruoli e l’esperienza dei due esponenti

Tomarchio richiama il percorso dei nuovi aderenti. «Campisi porta in dote l’esperienza maturata in questi dieci anni in Consiglio e più recentemente come consigliere delegato alla Città Metropolitana».

Su Bonaccorsi, il deputato regionale aggiunge «Bonaccorsi ha dimostrato in questi anni capacità di sintesi e visione, affrontando temi strategici con un metodo improntato al confronto e alla concretezza».