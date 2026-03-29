Gruppo Arena: presentato il piano di investimenti da 70 milioni di euro per lo sviluppo in Sicilia

Il Gruppo Arena accelera lo sviluppo: dieci nuove aperture e 70 milioni di euro di investimenti annui per consolidare la leadership in Sicilia. L’Amministratore Delegato Giovanni Arena traccia la rotta verso un fatturato di 2 miliardi entro il 2030, puntando su innovazione tecnologica, logistica integrata e il successo del format SuperConveniente.

Il Gruppo Arena, protagonista di primo piano della Grande Distribuzione Organizzata in Sicilia, conferma la propria strategia di espansione con un ambizioso piano industriale. Con una quota di mercato del 28,6% e una rete di 190 punti vendita, l’azienda catanese prevede per l’anno in corso dieci nuove aperture e un massiccio restyling della rete esistente. I numeri testimoniano la solidità del Gruppo: un fatturato di 1,5 miliardi di euro nel 2025 e una forza lavoro che conta 4mila dipendenti diretti, arrivando a 10mila unità includendo l’indotto.

Investimenti e visione strategica: l’ecosistema retail

L’Amministratore Delegato Giovanni Arena, intervenendo al Marketing & Retail Summit 2026 di Bari, ha delineato il futuro del settore nel Mezzogiorno, non più visto come area da presidiare ma come piattaforma strategica. “Oggi il retail non è più solo distribuzione, ma un ecosistema integrato che mette insieme filiera, territorio, logistica, innovazione e relazione con il cliente. È in questa capacità di integrazione che si costruisce il vero vantaggio competitivo” ha spiegato l’imprenditore. Il nuovo piano di investimenti da 70 milioni di euro annui si focalizzerà proprio su logistica e tecnologia per traguardare i 2 miliardi di giro d’affari entro il 2030.

Alleanze e anniversari: 50 anni di storia

Il 2026 segna tappe fondamentali per la famiglia Arena: i 50 anni della Fratelli Arena Srl e i 20 anni dell’insegna Decò, condivisa con lo storico partner Multicedi attraverso la società Decò Italia. Giovanni Arena, che ricopre anche la carica di Presidente del Gruppo VéGé, ha sottolineato l’importanza delle sinergie: “Crescere da soli è possibile, ma è meno efficiente. Le alleanze sono una leva di stabilità, perché permettono di condividere investimenti e accelerare sull’innovazione mantenendo identità e radicamento”. In questo contesto, VéGé prosegue il rafforzamento della struttura con la riqualificazione della sede milanese in ottica ecosostenibile.

Format vincenti: la sfida al modello discount

Un pilastro della crescita è rappresentato dall’insegna SuperConveniente, che ha saputo rispondere all’evoluzione del mercato. Secondo l’AD, questo format è riuscito a invertire la tendenza di crescita dei discount tradizionali nell’Isola, dimostrando la validità di un modello evoluto che coniuga prezzi competitivi, alta qualità e servizio al cliente. La centralità della marca del distributore e l’attenzione all’etica d’impresa rimangono i cardini su cui il Gruppo Arena costruisce stabilità e prosperità per la comunità siciliana.