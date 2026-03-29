Corri Catania 2026: presentato il nuovo percorso della 18ª edizione col supporto della Questura

Corri Catania 2026 svela il nuovo percorso per la 18ª edizione: cinque chilometri di sport e solidarietà nel cuore della città. Il Questore Giuseppe Bellassai conferma la partecipazione attiva della Polizia di Stato a sostegno del progetto “Proteggiamo l’Infanzia” per l’ospedale Garibaldi Nesima.

In data 29 marzo 2026, gli organizzatori di Corri Catania hanno ufficializzato i dettagli del tracciato che domenica 10 maggio accoglierà il festante “popolo delle magliette bianche”. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Catania, giunge al suo diciottesimo anno confermandosi un evento intergenerazionale capace di unire sportivi, famiglie e soggetti fragili in una giornata di spensieratezza urbana. Quest’anno la corsa-camminata sostiene l’allestimento dell’Ambulatorio T.I.M.MI presso l’Ospedale Garibaldi Nesima, uno spazio protetto per il contrasto alla violenza sui minori.

Il nuovo tracciato: 5 km tra i tesori del centro storico

Il percorso di questa edizione si presenta in buona parte rinnovato. Il serpentone bianco partirà da piazza Università – sede del Corri Catania Village dal 7 maggio – per poi snodarsi lungo via Etnea, via Sant’Euplio, viale Regina Margherita e l’attraversamento di Villa Bellini. L’itinerario toccherà via Umberto, piazza Carlo Alberto e piazza Turi Ferro, proseguendo per via Vittorio Emanuele II fino al suggestivo passaggio in piazza Duomo, prima del traguardo e della festa finale nuovamente in piazza Università.

La Polizia di Stato al fianco della solidarietà

Nei giorni scorsi, il Questore di Catania, Giuseppe Bellassai, ha ricevuto gli organizzatori confermando che prenderà parte attivamente all’evento. Per l’occasione, la Questura istituirà un Corri Catania Point interno per favorire la partecipazione di poliziotti e familiari alla raccolta fondi.

Kit e banchetti promozionali

La macchina organizzativa prosegue senza sosta: nella giornata odierna è attivo uno stand promozionale sul Lungomare in piazza Sciascia, dove cittadini e turisti possono assicurarsi il kit ufficiale (maglietta, borsa e pettorale) con un contributo di 5 euro. I kit restano inoltre disponibili presso tutti i punti vendita autorizzati della città, i cui riferimenti sono consultabili sul portale ufficiale della manifestazione.