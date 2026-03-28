Corri Catania 2026: presentato il progetto solidale per l’Ospedale Garibaldi Nesima

Corri Catania 2026, scatta il conto alla rovescia per il 10 maggio: sport e solidarietà per l’ospedale Garibaldi. Il “popolo delle magliette bianche” si prepara a invadere il centro storico per sostenere il progetto “Proteggiamo l’Infanzia”, tra tornei scolastici di Street Soccer e il supporto delle istituzioni.

La macchina organizzativa di Corri Catania 2026 entra nel vivo con un calendario ricco di appuntamenti in vista della grande festa di domenica 10 maggio. Partendo da piazza Università, migliaia di partecipanti percorreranno 5 km tra le vie del centro storico, indossando la storica maglietta bianca per una giornata all’insegna dell’impegno sociale. L’edizione di quest’anno è legata al progetto “Proteggiamo l’Infanzia”, finalizzato all’allestimento dell’Ambulatorio T.I.M.MI presso l’Ospedale Garibaldi Nesima, uno spazio dedicato alla cura e alla protezione dei minori vittime di violenza.

Sinergie istituzionali e supporto sanitario

L’evento ha ricevuto il plauso del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Gen. Marco Filipponi, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare sport e solidarietà. Al fianco degli organizzatori corre anche l’Ordine delle Professioni Sanitarie TSRM PSTRP. Il presidente Enzo Secolo ha confermato la partecipazione del Consiglio Direttivo il 10 maggio, supportando inoltre l’iniziativa “Dona una maglietta” per permettere ai ragazzi delle realtà più fragili del territorio di essere protagonisti dell’evento.

Street Soccer alla Pestalozzi e il Corri Catania Village

Il tour promozionale sta riscuotendo un grande successo nelle scuole, come dimostrato dalla tappa della Street Soccer Cup – Trofeo Csain svoltasi all’Istituto Pestalozzi. Gli alunni delle quarte e quinte classi della Primaria hanno dato vita a una mattinata di sport coordinata dalla vicepreside Maria Piana, alla presenza di Giuseppe Lombardo e Matteo Marini dello Csain. La fase finale del torneo si terrà il 7 maggio in piazza Università, giornata che inaugurerà ufficialmente il Corri Catania Village. Il villaggio rimarrà attivo per quattro giorni con fitness, musica e animazione, diventando il quartier generale della manifestazione.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.