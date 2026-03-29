Catania, controlli interforze nel weekend: garantita la sicurezza nel centro storico

Movida sicura nel centro storico di Catania: maxi operazione interforze nel weekend. Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e locali hanno setacciato le zone della vita notturna, identificando oltre 350 persone. Il bilancio parla di sanzioni per 50 mila euro, sequestri di veicoli, controlli antidroga e una stretta decisa contro i parcheggiatori abusivi.

In data 29 marzo 2026, il centro storico di Catania è stato teatro di un articolato servizio di controllo interforze, predisposto con ordinanza del Questore per garantire il sereno svolgimento della movida. Il dispositivo, coordinato dalla Polizia di Stato, ha visto l’impiego sinergico di reparti mobili, Guardia di Finanza, Polizia Locale e militari dell’Esercito impegnati nell’operazione “Strade Sicure”. I presidi fissi e dinamici hanno interessato i punti nevralgici della città, da piazza Bellini a via Gemmellaro, con l’obiettivo di prevenire comportamenti illeciti e tutelare l’ordine pubblico.

Polizia di Stato: controlli amministrativi e parcheggiatori abusivi

Le pattuglie della Questura hanno identificato 241 persone, di cui 48 con precedenti penali, e controllato 91 veicoli. Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto dei parcheggiatori abusivi nelle zone di piazza Manganelli e corso Sicilia: cinque persone sono state sanzionate con contestuale sequestro dei proventi illeciti. Nell’ipotesi accusatoria, due di loro sono stati denunciati per la violazione del Dacur, avendo ignorato il divieto di stazionamento imposto dal Questore. Sul fronte stradale sono state elevate 13 infrazioni, con relativi fermi e sequestri amministrativi per guida senza casco o assicurazione.

Carabinieri: tolleranza zero su alcol e “sosta selvaggia”

Parallelamente, i Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile hanno operato nelle aree di piazza Federico di Svevia e largo Rosolino Pilo. Attraverso l’uso di etilometri e drug-test, i militari hanno vigilato sulla sicurezza stradale, effettuando 49 contestazioni al Codice della Strada per un importo superiore a 51.000 euro. Sono stati decurtati 145 punti patente, sanzionando condotte pericolose come la guida senza patente (7 casi) e l’uso del cellulare al volante. La capillare presenza dell’Arma ha inoltre contrastato il fenomeno della sosta selvaggia nei pressi dei siti storici.

Contrasto agli stupefacenti

Le attività antidroga hanno portato alla segnalazione in Prefettura di un giovane di 21 anni, trovato in possesso di marijuana in via Sangiuliano. Ulteriori ispezioni sono state condotte dai motociclisti dei Carabinieri nelle adiacenze di piazza Duomo, mirate alla ricerca di sostanze illecite e armi bianche. Grazie alla strategia dei presidi fissi e della vigilanza dinamica, il fine settimana si è concluso senza che venissero registrati disordini o criticità rilevanti, restituendo ai turisti e ai numerosi giovani cittadini un clima di sicurezza e decoro urbano.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.