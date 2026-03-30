Etna Comics 2026: annunciati Yōichi Takahashi e Roberta Scandurra come ospiti d’onore

Etna Comics 2026, colpo grosso alle Ciminiere: arriva Yōichi Takahashi, il leggendario creatore di Holly e Benji. La quattordicesima edizione del Festival internazionale della cultura pop ospiterà il mangaka giapponese insieme alla trionfatrice di X Factor 2025, la catanese Roberta “Rob” Scandurra, per un evento che unisce il mito dell’animazione alle nuove stelle della musica italiana.

L’organizzazione di Etna Comics ha ufficializzato la presenza di uno degli ospiti più iconici nella storia della kermesse catanese. Sabato 30 e domenica 31 maggio, il centro fieristico Le Ciminiere accoglierà Yōichi Takahashi, il celebre autore di Captain Tsubasa. La partecipazione del sensei giapponese, resa possibile dalla collaborazione con Edoardo Serino, rappresenta un omaggio a un’opera che dal 1981 ha rivoluzionato la percezione del calcio nel mondo, influenzando campioni assoluti come Del Piero, Baggio e Zidane.

Dall’animazione al mito: il ritorno di Holly e Benji

La presenza di Takahashi permetterà ai fan di rivivere le emozioni delle sfide tra la New Team di Oliver Hutton e la Muppet di Mark Lenders, passando per le acrobazie dei gemelli Derrick e il talento di Julian Ross. Nato dalla penna di un Takahashi poco più che ventenne per la casa editrice Shueisha, il manga è diventato un anime globale capace di unire intere generazioni sotto il segno del “tiro a effetto” e del “tiro della tigre”. Per l’occasione, il Festival ha programmato iniziative esclusive i cui dettagli sono già consultabili sul sito ufficiale della kermesse.

Musica e trionfi locali: sul palco sale “Rob” Scandurra

L’area Stage di Etna Comics vibrerà lunedì 1 giugno con il talento di Roberta Scandurra, in arte Rob. La cantante catanese, reduce dalla vittoria dell’edizione 2025 di X Factor nella finale di piazza del Plebiscito a Napoli, porterà a Catania la tappa del suo tour “La mia storia”. A soli 20 anni, dopo i successi al Tour Music Fest e alla Vela d’Oro, Rob è diventata la rivelazione del panorama pop punk e pop rock italiano grazie alla sua voce graffiante e a testi autobiografici come il singolo “Lei con te”.

Un festival tra nostalgia e innovazione

La quattordicesima edizione si preannuncia come un viaggio unico tra la memoria dei cartoni animati che hanno segnato l’infanzia di milioni di italiani e le nuove tendenze della cultura pop contemporanea. Con Takahashi e la performance live di Rob Scandurra, Etna Comics si conferma punto di riferimento internazionale, capace di attrarre visitatori da tutta Italia. L’accesso al concerto di lunedì sarà garantito a tutti i possessori del biglietto giornaliero o dell’abbonamento, offrendo un’esperienza immersiva tra fumetti, musica e spettacolo.